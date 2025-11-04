Perioden-Horror bei "7 vs. Wild": "Ganze Hose vollgeblutet"

Leticia (Kolumbien) - Schon sechs Tage kämpfen sich die sieben Teilnehmer bei " 7 vs. Wild " durch den Amazons-Dschungel - bei Hitze, Nässe und giftigen Insekten . Doch die drei Mädels in der Gruppe haben noch ganz andere Sorgen.

"7 vs. Wild"-Teilnehmerin Fibii (19) bekommt in der Sendung plötzlich ihre Tage. © Screenshot/YouTube/7vsWild

"Es ist der größte Bullshit", lässt sich Streamerin Fibii (19) in der Sendung aus. Denn neben den Umweltstrapazen kommt auf sie, Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) und Fitness-Influencerin Imke (32) eine ganz neue Herausforderung zu.

Die drei Frauen im Team haben alle sehr überraschend ihre Periode bekommen - auch wenn sie beispielsweise bei Imke noch gar nicht anstand.

Zwar dürfen die "7 vs. Wild"-Teilnehmer keinerlei Gegenstände in den Dschungel mitnehmen, den Mädels wurden aber Periodenprodukte wie Menstruationsunterwäsche zur Verfügung gestellt.

Doch auch die hilft nur wenig. "Die Hose saugt eigentlich alles auf, aber die ist grundnass. Deshalb kann ich sie nicht benutzen", bemängelt Fibii.

"Binden und Tampons kannst du nicht einfach im Dschungel verbuddeln", erklärt Jeannine, "da musst du dir Alternativmöglichkeiten einfallen lassen."