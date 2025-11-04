Perioden-Horror bei "7 vs. Wild": "Ganze Hose vollgeblutet"
Leticia (Kolumbien) - Schon sechs Tage kämpfen sich die sieben Teilnehmer bei "7 vs. Wild" durch den Amazons-Dschungel - bei Hitze, Nässe und giftigen Insekten. Doch die drei Mädels in der Gruppe haben noch ganz andere Sorgen.
"Es ist der größte Bullshit", lässt sich Streamerin Fibii (19) in der Sendung aus. Denn neben den Umweltstrapazen kommt auf sie, Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) und Fitness-Influencerin Imke (32) eine ganz neue Herausforderung zu.
Die drei Frauen im Team haben alle sehr überraschend ihre Periode bekommen - auch wenn sie beispielsweise bei Imke noch gar nicht anstand.
Zwar dürfen die "7 vs. Wild"-Teilnehmer keinerlei Gegenstände in den Dschungel mitnehmen, den Mädels wurden aber Periodenprodukte wie Menstruationsunterwäsche zur Verfügung gestellt.
Doch auch die hilft nur wenig. "Die Hose saugt eigentlich alles auf, aber die ist grundnass. Deshalb kann ich sie nicht benutzen", bemängelt Fibii.
"Binden und Tampons kannst du nicht einfach im Dschungel verbuddeln", erklärt Jeannine, "da musst du dir Alternativmöglichkeiten einfallen lassen."
Der Trailer zur dritten Staffel:
Imke bekommt im Dschungel plötzlich ihre Tage: "Das hat so wehgetan!"
Den dreien bleibt nichts anderes übrig, als sich mit dem dreckigen Flusswasser zu waschen. Das ist die Realität für die Überlebenskünstler.
"Schamgefühl findet gar nicht mehr statt", gibt Imke mitten in der Nacht ein Update, "ich hab heute meine Tage bekommen und die ganze Hose vollgeblutet."
Gruppen-Mitglied Lucas Michels (28) weist die 32-Jährige sogar auf ihre durchnässte Hose hin. Imke muss dann auf eine Menstruationstasse zurückgreifen, aber auch das will nicht klappen.
"Ich muss sagen, das ging gar nicht klar", erklärt die Bodybuilderin, "Ich hab versucht, damit zu schlafen, das hat so wehgetan!" Imke ist gezwungen, mitten in der Nacht im dunklen Dschungel ihre Tasse auszutauschen.
Welche kreativen Ideen den drei Frauen einfallen und wieso sich Lucas plötzlich kaum bewegen kann, erfahrt Ihr bei "7 vs. Wild - Amazons" auf Prime Video oder YouTube.
Titelfoto: Screenshot/YouTube/7vsWild