Horror-Diät beendet! "7 vs. Wild"-Stars müssen nicht mehr an Bäumen knabbern

Leticia (Kolumbien) - Für die Teilnehmer von " 7 vs. Wild: Amazonas " bricht Tag neun im kolumbianischen Dschungel an. Können die zuletzt geschundenen Überlebenskünstler endlich wieder positiv in die Zukunft blicken?

Aufgrund des erfolgreichen Fischfangs von David Leichtle (35) kommt wieder etwas Abwechslung auf die Teller der "7 vs. Wild"-Teilnehmer. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Die sieben Teilnehmer wurden in den vergangenen Tagen mit Hunger, kalten Nächten und Unfällen inklusive Verletzungen auf die Probe gestellt.

Während die meisten Ereignisse von ihnen nicht beeinflusst werden können, verspricht Outdoor-Profi David Leichtle (35), das Knurren der Mägen verschwinden zu lassen und die Energiespeicher im Körper aufzufüllen.

Denn sein zuvor selbst gebautes und im Wasser ausgelegtes Fischernetz scheint funktioniert zu haben. Am Morgen des neunten Tages geht der 35-Jährige zusammen mit TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) zur Fangkontrolle.

Kaum am Wasser angekommen, freut sich Leichtle: "Oh, da sehe ich schon etwas zappeln. Oh, da haben wir aber mehrere."

"Leute, heute gibt es Fisch", lässt er euphorisch verlauten. Und tatsächlich: Mehrere Fische haben sich im Netz verfangen. Neben einigen kleinen sogar auch ein größeres Exemplar, welches allein schon für mehrere Personen reicht.

"Hoffentlich können wir heute überhaupt so viel essen. Das hört gar nicht mehr aus, was wir hier rauskriegen."