Miese Stimmung bei "7 vs. Wild": Zwei Kandidaten machen sich beim Team unbeliebt

Leticia (Kolumbien) - In Folge zwölf von " 7 vs. Wild " müssen die Kandidaten erneut ein Camp aus dem Boden stampfen. Während andere schuften, sorgen zwei Teilnehmer mit ihrer Faulheit für schlechte Stimmung.

YouTuber Lucas aka AviveHD (29, l.) und Influencer Kris Grippo (23) fehlt an Tag acht im Amazonas die Energie. © Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild

Nach einer riskanten Kanutour durch den Amazonas und einem ungemütlichen Unwetter müssen sich die sieben durchgefrorenen "7 vs. Wild"-Teilnehmer ein notdürftiges Nachtlager errichten.

Durch die zunehmend sinkenden Temperaturen ist die Stimmung bereits angespannt. "Also, es fühlt sich an wie Minusgrade", erklärt Streamerin Fibii (19) den Zuschauern.

Am Morgen von Tag acht ist die Gemütslage im Team nicht besser. Besonders bei Streamerin Fibii (19), Influencer Kris Grippo (23) und YouTuber Lucas aka AviveHD (29) ist die Luft raus. "So langsam hab ich echt keinen Bock mehr", meckert Lucas.

Während sich die 19-Jährige trotz Periodenschmerzen bemüht, Aufgaben beim Campbau zu übernehmen, gönnen sich ihre männlichen Mitstreiter eine lange Ruhepause in ihren Hängematten und lassen die anderen Survivor schuften.

Das kommt vor allem bei Imke Salander (32), Jeannine Michaelsen (43) und David Leichtle (33) nicht gut an. "Da merkt man halt, wer Gamer ist und wer in seinem Leben arbeitet", lästert David über die Faulpelze.

Auch Survivalexperte Joe Vogel (41) ist der Meinung, dass Lucas und Kris ihre Aufgaben im Team "relativ unwillig" erledigen.