Für nächste Staffel "7 vs. Wild": Produktionsteam kündigt neuen Moderator an

Hamburg - Für die sechste Staffel der Survival-Show " 7 vs. Wild " hat die Produktionsfirma einen neuen Moderator angekündigt. Dieser ist in der Szene kein Unbekannter und versteht etwas vom Überleben in der Wildnis.

Ed Stafford (50), ein ehemaliger Armeeoffizier, wird neuer Moderator von "7 vs. Wild". © Prime Video/Agentur filmcontact

"Wir freuen uns, die Survival-Legende Ed Stafford bei 7 vs. Wild ankündigen zu dürfen", heißt es in einer Ankündigung des Produktionsteams.

Stafford (50) ist bereits international bekannt. Der Brite ist der erste Mensch, der den gesamten Amazonas von der Quelle bis zur Mündung (6400 Kilometer) zu Fuß entlanggegangen ist. Damit erhielt er einen Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde.

Auch Teilnahmen an weiteren Survival-Shows steigerten seinen Bekanntheitsgrad. Dazu zählen TV-Formate wie "Naked and Marooned" oder auch "Into the Jungle".

Seine Erfahrungswerte sollen nun bei "7 vs. Wild" einfließen und die Show weiterentwickeln. Geplant ist auch, dass Stafford ebenso inhaltlich stärker eingebunden wird. So wird er nicht nur an der Konzeption, sondern auch an weiteren möglichen Szenarien mitentwickeln dürfen.

Auch für die Wildcard-Staffel, bei der normale Menschen ohne Promi-Status gezeigt werden, kommt er zum Einsatz und wird vor Ort präsent sein sowie die Challenges begleiten.