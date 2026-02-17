Überraschend früh: Neue Staffel "7 vs. Wild" offiziell angekündigt

Magdeburg - Überraschend früh haben die neuen Produzenten hinter der Survival-Show " 7 vs. Wild " eine neue Staffel angekündigt. Dann ist sie zu sehen.

Fritz Meinecke (36) war nicht nur Erfinder der Show, sondern auch mehrmals selbst Teilnehmer. Seit der fünften Staffel hat er sich aus dem Produktionsteam verabschiedet. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Dass es dazu kommen wird, war bisher nicht sicher. Nachdem der ursprüngliche Show-Erfinder Fritz Meinecke (36) seit der letzten Staffel komplett aus dem Produktionsteam zurückgetreten ist, hagelte es ordentlich Kritik am Format.

Auch die Zuschauerzahlen liegen weit hinter denen der vorangegangenen Staffel, die selbst schon nicht mehr ganz so gut geklickt wurde.

So erreichte die finale Folge der vierten Staffel noch rund eine Million Views auf YouTube. Das Finale der fünften Staffel steht zwei Monate nach Veröffentlichung bei lediglich rund 200.000 Views.

Gut möglich, dass die neuen Macher dazugelernt haben und mit einer sechsten Staffel einiges besser machen wollen.

Welche "Promis" diesmal dabei sind und auf welchem Teil der Erde gedreht wird, steht noch nicht fest oder wird noch nicht verraten.

Die sechste Staffel soll allerdings wie gewohnt wieder im Herbst veröffentlicht werden. Zunächst auf Amazon Prime Video und später auf dem offiziellen YouTube-Kanal.