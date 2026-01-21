Sonderausgabe von "7 vs. Wild": Ein alter Teilnehmer ist wieder dabei
Samaná - Jetzt ist es raus: Die Survival-Sendung "7 vs. Wild" bekommt eine Sonderausgabe für die Schweiz. Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden - und ein bekanntes Gesicht ist auch mit dabei.
Die gute Nachricht: Schon ab dem 25. Januar läuft die Sonderausgabe der Survival-Show immer dienstags und sonntags im Free-TV.
Die schlechte: Sie wird nur im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt und kann in Deutschland leider nicht geschaut werden.
Das Konzept für die Schweizer Edition bleibt gleich zur Hauptsendung: Bei "7 vs. Wild - Castaway" springen die sieben Promis aus einem Helikopter und müssen dann 14 Tage lang ohne Essen, Trinken oder Equipment auf einer Halbinsel in der Dominikanischen Republik überstehen.
Auch ein Kamerateam haben die Teilnehmer nicht dabei, sie müssen sich wieder selbst filmen.
Trailer zur Schweiz-Ausgabe von "7 vs. Wild":
"7 vs. Wild" aus der Schweiz - Wer ist dabei?
Als Cast wurden sechs Schweizer Promis und ein Überlebensprofi eingeladen. Neben TikToker Kris Grippo (23), der schon in der fünften Staffel sein Können unter Beweis stellte, sind dabei:
- Schauspieler und Comedian Flavio Leu (27)
- Influencer und Comedian Gabirano (27)
- Survival-Trainer Gion Saluz (47)
- Moderatorin Tamara Cantieni (51)
- Model Tamy Glauser (41)
- Comedian Taulant "T-Ronimo" (31)
Und die Begeisterung bei den Fans? Hält sich in Grenzen! Der Trailer hat auf YouTube innerhalb einer Woche gerade einmal 10.000 Klicks erzielt.
Das ist nach der letzten Flop-Staffel auch keine Überraschung. Allgemein gab es überraschend wenig Werbung für die Sonderausgabe, weder von den Teilnehmern selbst noch vom Sender.
Derzeit ist noch unklar, ob eine reguläre sechste Staffel der Survival-Show geplant ist. Zuletzt wurden Gerüchte um die Teilnahme eines Outdoor-Profis laut, aber eine offizielle Bestätigung gab es bislang noch nicht.
Titelfoto: Screenshot/YouTube/7vsWild