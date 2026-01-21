Sonderausgabe von "7 vs. Wild": Ein alter Teilnehmer ist wieder dabei

Samaná - Jetzt ist es raus: Die Survival-Sendung " 7 vs. Wild " bekommt eine Sonderausgabe für die Schweiz. Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden - und ein bekanntes Gesicht ist auch mit dabei.

Influencer Kris Grippo (23) nimmt nach der sechsten Staffel "7 vs. Wild" jetzt auch an der Schweizer Sonderausgabe teil. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Die gute Nachricht: Schon ab dem 25. Januar läuft die Sonderausgabe der Survival-Show immer dienstags und sonntags im Free-TV.

Die schlechte: Sie wird nur im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt und kann in Deutschland leider nicht geschaut werden.

Das Konzept für die Schweizer Edition bleibt gleich zur Hauptsendung: Bei "7 vs. Wild - Castaway" springen die sieben Promis aus einem Helikopter und müssen dann 14 Tage lang ohne Essen, Trinken oder Equipment auf einer Halbinsel in der Dominikanischen Republik überstehen.

Auch ein Kamerateam haben die Teilnehmer nicht dabei, sie müssen sich wieder selbst filmen.