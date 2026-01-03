Nach Flop-Staffel: Erster Kandidat wohl im Gespräch für "7 vs. Wild"
Leticia - Die fünfte Staffel der Survival-Sendung "7 vs. Wild" kam bei den Fans alles andere als gut an, auch die Zuschauerzahlen ließen zu wünschen übrig. Wird es überhaupt eine nächste Staffel geben? Ein Kandidat sei wohl schon im Gespräch.
Die Produktionsfirma hinter "7 vs. Wild", CaliVision Network GmbH, zeigt sich optimistisch für eine sechste Staffel der Survival-Sendung und plane bereits voraus. Demnach sollen auch schon Kandidaten im Gespräch sein.
In einem Interview mit "InGame" erklärt Geschäftsführer André Schubert, dass der bekannte Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (42) "absoluter Wunschkandidat" für "7 vs. Wild" sei.
Demnach wurde der Forschungstaucher bereits für die vergangene Staffel angefragt, aufgrund von Terminkonflikten war eine Teilnahme aber leider nicht möglich.
Schubert verrät im Interview, dass eine Anfrage für die Teilnahme von Lehmann in der sechsten Staffel schon im Sommer 2025 verschickt wurde - noch bevor die fünfte Staffel überhaupt draußen war.
Trotz allem: Eine offizielle Bestätigung dafür, dass es eine sechste Staffel der Survival-Sendung geben wird, gibt es von Amazon Prime Video, wo "7 vs. Wild" übertragen wird, noch nicht.
Klick-Flaute und Langeweile: Fans unzufrieden mit "7 vs. Wild"
Zwar fuhren die Folgen wohl gute Einschaltquoten ein und schafften es beim Streaming-Giganten oft in die wöchentlichen Top 10 - doch auf YouTube, der ursprünglichen Sendeplattform von "7 vs. Wild", sieht es schon anders aus.
Die Episoden der vorherigen Staffeln wurden alle millionenfach geklickt, wobei die fünfte Staffel kaum mehr als 300.000 Klicks pro Folge erzielen konnte.
Hört man auf die Meinungen der Fans, war die letzte Staffel eine Null-Nummer - und das lag nicht nur am Ausstieg von Show-Erfinder Fritz Meinecke (36).
Die Regeländerungen machten die Folgen langwierig, es gab keine Komplikationen oder Verletzungen beim Dreh, das Team verstand sich super, stritt nie und alle sieben schafften es bis zum Schluss. Toll für die Teilnehmer, langweilig für den Zuschauer!
Bis es eine offizielle Bestätigung für eine sechste Staffel gibt, dürfte es noch dauern. "7 vs. Wild" wird normalerweise im Spätsommer gedreht und im Herbst ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild, Screenshot/Instagram/robertmarclehmann