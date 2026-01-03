Nach Flop-Staffel: Erster Kandidat wohl im Gespräch für "7 vs. Wild"

Leticia - Die fünfte Staffel der Survival-Sendung " 7 vs. Wild " kam bei den Fans alles andere als gut an, auch die Zuschauerzahlen ließen zu wünschen übrig. Wird es überhaupt eine nächste Staffel geben? Ein Kandidat sei wohl schon im Gespräch.

Er soll bei "7 vs. Wild" teilnehmen: Meeresbiologe und -forscher Robert Marc Lehmann (42). © Screenshot/Instagram/robertmarclehmann

Die Produktionsfirma hinter "7 vs. Wild", CaliVision Network GmbH, zeigt sich optimistisch für eine sechste Staffel der Survival-Sendung und plane bereits voraus. Demnach sollen auch schon Kandidaten im Gespräch sein.

In einem Interview mit "InGame" erklärt Geschäftsführer André Schubert, dass der bekannte Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (42) "absoluter Wunschkandidat" für "7 vs. Wild" sei.

Demnach wurde der Forschungstaucher bereits für die vergangene Staffel angefragt, aufgrund von Terminkonflikten war eine Teilnahme aber leider nicht möglich.

Schubert verrät im Interview, dass eine Anfrage für die Teilnahme von Lehmann in der sechsten Staffel schon im Sommer 2025 verschickt wurde - noch bevor die fünfte Staffel überhaupt draußen war.

Trotz allem: Eine offizielle Bestätigung dafür, dass es eine sechste Staffel der Survival-Sendung geben wird, gibt es von Amazon Prime Video, wo "7 vs. Wild" übertragen wird, noch nicht.

