"7 vs. Wild" ist zurück! Hier wird für die 5. Staffel gedreht

Köln - Die Katze ist aus dem Sack! Amazon Prime Video hat bei einem Presse-Event in Köln die inzwischen fünfte Staffel von " 7 vs. Wild " angekündigt.

Alles in Kürze

"7 vs. Wild"-Erfinder Fritz Meinecke (36) ist derzeit dem Rennradsport verfallen. Eine Teilnahme an der Show ist bisher unbestätigt. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Die beliebte Survival-Show von Format-Erfinder Fritz Meinecke (36) kommt zurück auf die Bildschirme. Damit wurden die Gerüchte um ein Aus der Sendung aus der Welt geschafft.

Viele Details sind bisher allerdings nicht bekannt gegeben worden. Fest steht zumindest, dass es nach einem fiktiven Flugzeugabsturz in Neuseeland in Staffel 4 diesmal in das Amazonasgebiet geht.

Unter die Drehorte fallen damit südamerikanische Länder wie Brasilien, Peru oder Kolumbien.

Die dortige Natur besticht mit einer Vielzahl an exotischen und teilweise gefährlichen Tieren sowie unzählige Pflanzenarten. Ein idealer Ort für Abenteuer und das Kämpfen ums Überleben in freier Wildbahn.

Auch die Hitze und Luftfeuchtigkeit in dem Tropenwald fordern die körperlichen Eigenschaften der Kandidaten heraus.