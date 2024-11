Nahtoderfahrung bei "7 vs. Wild": Rettete Hundefutter das Leben von "FlyingUwe"?

Hamburg - Kampfsportler und YouTuber Uwe "FlyingUwe" Schüder (37) ist eigentlich ein fitter, durchtrainierter Sportler. Doch die aktuelle vierte Staffel von " 7 vs. Wild " brachte ihn an eine Art Nahtoderfahrung.

Neue Kraft und Hoffnung für seinen Überlebenskampf habe er von einer gefundenen Tüte Hundefutter erhalten. © Screenshot/YouTube/7vsWild

Hobby- und Profisportler wissen, dass ihre Ernährung für Erfolg und Leistung ausschlaggebend sein kann. Wie "FlyingUwe" in der aktuellen Ausgabe "7 vs. Wild - Der Podcast" berichtete, habe ihn die Teilnahme an der Survival-Show an seine Grenzen gebracht.

"Du isst so lange nichts, so was hatte ich noch nie in meinem Leben. Einfach mal gar nichts essen, das über Tage und den Körper dann so zu fühlen, wie man ihn noch nie gefühlt hat. Und zwar schwach und unfähig", schilderte der 37-Jährige dem Podcast-Moderator Steven Gätjen (52).

In der neuseeländischen Wildnis habe er sich in seinem schlimmsten Moment selbst gesagt: "Du bist eigentlich so fit, aber hier bist du ein Nichts."

Das Gefühl seines leeren und schwachen Körpers beschrieb er selbst als "Nahtoderfahrung". In diesem Moment habe er sich wie in Trance gefühlt und musste sich an "schöne Zeiten" erinnern.

Mit einer solchen extremen Erfahrung habe er vor dem Start in das Survival-Abenteuer nicht gerechnet.