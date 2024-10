Steven Gätjen meldet sich mit Überraschung und Fan-Geschenk zu "7 vs. Wild"

Steven Gätjen (52) wird den offiziellen Podcast zu "7 vs. Wild" moderieren. © Screenshot/Instagram/7vswild

Diese selbst wurde aber nicht von der Produktionscrew vermeldet, sondern von TV-Moderator Steven Gätjen (52) persönlich.

In einem Instagram-Video spricht er: "Ich habe ein Geheimnis, das ich endlich verraten darf." Selbst treue Fans und Zuschauer von "7 vs. Wild" werden damit nicht gerechnet haben.

Gätjen wird nämlich einen offiziellen Podcast zur Survival-Show moderieren.

Unter anderem sollen Gespräche mit dem Mitbegründer der Show, Fritz Meinecke, sowie mit verschiedenen Teilnehmern und Produktionsmitarbeitern geführt werden.

Allerdings soll es nicht bei trockenen Gesprächen bleiben. "Wir reden über all das, was ihr schon immer wissen wolltet, aber bisher in keinem einzigen Video sehen konntet", so der Moderator.