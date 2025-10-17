Verletzungs-Schock bei "7 vs. Wild": Plötzlich tropft Blut auf den Waldboden

Leticia (Kolumbien) - Gerade zwei Tage haben die sieben Teilnehmer bei " 7 vs. Wild " im Amazonas-Regenwald überstanden. Dann kommt der Schock: Eine Teilnehmerin hat sich verletzt.

Schreckmoment bei "7 vs. Wild": Teilnehmerin Jeannine Michaelsen (43) hat sich verletzt. © Screenshot/YouTube/7 vs. Wild

Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) hält ihren blutigen Finger in die Kamera. "Ich hab genau das gemacht, was man nicht machen soll: mit dem Messer Richtung Körper", erklärt die 43-Jährige, die sich schon an Tag 1 der vierzehntägigen Challenge ein Wehwehchen zugezogen hatte.

Jeannine wollte sich beim Schnitzen für den Unterschlupf nützlich machen und war mit dem leider sehr scharfen Messer abgerutscht.

Die Redaktion der Survival-Sendung zensiert die Wunde sogar, so schlimm sieht sie aus. Man erkennt, wie Blut im Strahl ihren Finger entlang rinnt und auf den Waldboden tropft.

"Es ist nicht groß, aber scheiße tief", meint Jeannine, die trotz ihrer Wunde bei überraschend guter Laune bleibt. "Also Leute, passt mit dem Messer auf!"

Biologe und Survival-Experte Joe Vogel (41) ist glücklicherweise schnell mit dem Medikit zur Stelle und verarztet Jeannines Wunde.