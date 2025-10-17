Verletzungs-Schock bei "7 vs. Wild": Plötzlich tropft Blut auf den Waldboden
Leticia (Kolumbien) - Gerade zwei Tage haben die sieben Teilnehmer bei "7 vs. Wild" im Amazonas-Regenwald überstanden. Dann kommt der Schock: Eine Teilnehmerin hat sich verletzt.
Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) hält ihren blutigen Finger in die Kamera. "Ich hab genau das gemacht, was man nicht machen soll: mit dem Messer Richtung Körper", erklärt die 43-Jährige, die sich schon an Tag 1 der vierzehntägigen Challenge ein Wehwehchen zugezogen hatte.
Jeannine wollte sich beim Schnitzen für den Unterschlupf nützlich machen und war mit dem leider sehr scharfen Messer abgerutscht.
Die Redaktion der Survival-Sendung zensiert die Wunde sogar, so schlimm sieht sie aus. Man erkennt, wie Blut im Strahl ihren Finger entlang rinnt und auf den Waldboden tropft.
"Es ist nicht groß, aber scheiße tief", meint Jeannine, die trotz ihrer Wunde bei überraschend guter Laune bleibt. "Also Leute, passt mit dem Messer auf!"
Biologe und Survival-Experte Joe Vogel (41) ist glücklicherweise schnell mit dem Medikit zur Stelle und verarztet Jeannines Wunde.
Jeannine verletzt sich bei "7 vs. Wild" gleich zweimal: "Tut noch mehr weh!"
Zum Glück gibt es ausreichend Pflaster und Desinfektionsmittel. Selbst kleine Wunden können im Regenwald nämlich sehr schnell sehr gefährlich werden, immerhin ist die "7 vs. Wild"-Bande dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit und Schmutz ausgesetzt.
Von der Wunde lässt sich die Moderatorin nicht abhalten und hilft beim Aufbau des Shelters - und schabt sich auch noch einen anderen Finger ab. "Das tut tatsächlich noch mehr weh", jammert sie, als sie zum unzähligsten Mal ihre Hand verbindet.
Währenddessen entdeckt Streamer Lucas Michels (28) schlechte Nachrichten. Er öffnet wie jeden Tag den Briefkasten, um Hinweise, Gegenstände oder Challenges von Gastgeber Hervé Neukomm (47) entgegenzunehmen.
Die Überraschung: Das Team wird aufgefordert, das Camp zu verlassen und weiterzuziehen. Und das, obwohl der Shelter fast fertig ist und es an diesem Tag unentwegt regnet.
"Nein! Wir haben eben noch gesagt wie beschissen das wäre!" kommentiert Lucas abschließend.
