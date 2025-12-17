Liebes-Pleite oder Zukunft? So endet die Hofwoche bei Bauer Friedrich und seiner Laura

Lippetal - Bei " Bauer sucht Frau " geht die Hofwoche von Landwirt Friedrich (29) und seiner Laura (26) zu Ende. Kurz vor dem Abschied sprechen die beiden über ihre Gefühle. Gibt es eine gemeinsame Zukunft?

Landwirt Friedrich (29) bandelt bei "Bauer sucht Frau" mit Lehrerin Laura (26) an. © RTL

Nachdem sich die beiden in einer der vorherigen Episoden der beliebten RTL-Kuppelshow bereits im kalten Fluss sehr nahegekommen sind, fällt in der neuesten Folge endlich auch der erste richtige Kuss zwischen dem Hottie und seiner Auserwählten.

Am Ende ist es der gemeinsame Bau eines Insektenhotels, der die Lippen der Singles zueinander führt. Während eines Rundflugs über die Heimat des 29-Jährigen können sie schließlich kaum noch die Finger voneinander lassen.

Später am Tag wird es allerdings ernst: Auf einem Strohballennest in der Maschinenhalle wollen (oder müssen) die beiden bei einem Glas Wein über ihre Gefühle sprechen. Noch vor dem ersten "Pling" der Trinkgefäße möchte Friedrich etwas loswerden.

"Vielen Dank, dass du dich beworben hast und dass du das alles auf dich genommen hast, um mich kennenzulernen. Und dass du mir so eine schöne Zeit beschert hast", erklärt er überglücklich. Doch damit nicht genug …

Ergänzend fügt Friedrich hinzu: "Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weiter sehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen." Laura strahlt bis über beide Ohren.