Paukenschlag bei "Grill den Henssler": Juror verkündet sein Show-Aus
Magdeburg - Paukenschlag bei den "Grill den Henssler"! In der letzten Show des Sommer-Specials 2025 hat ein Juror seinen überraschenden Abschied verkündet.
Nachdem bereits Reiner Calmund (76) im September seinen Abgang zelebrieren durfte und unter Tränen verabschiedet wurde, geht die nächste Juror-Ära in der Kochshow zu Ende. Denn auch Christian Rach (68) wird in Zukunft nicht mehr die Gerichte von Steffen Henssler (53) & Co. bewerten.
"Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei 'Grill den Henssler'. Ich steige hier jetzt aus!", teilte "Juror Gnadenlos", wie der 68-Jährige gerne genannt wurde, mit.
Er danke vor allem dem Publikum, der Jury und allen Beteiligten vor und hinter der Kamera.
"Es war mir eine riesengroße Ehre, lieber Christian. Mir fällt es sehr schwer, dich gehen zu lassen. Du bist immer so auf den Punkt, du bist ehrlich und trotzdem charmant, hast so viel Know-how", zollte Moderatorin Laura Wontorra (36) dem Fernsehkoch Respekt.
Denn er sei immer eine Bereicherung für die Sendung gewesen, weshalb er sehr fehlen werde.
Christian Rach findet versöhnliche Worte über Steffen Henssler
Und auch Jana Ina Zarrella (48) konnte ihr Bedauern nicht verbergen und umarmte den 68-Jährigen bei dessen Abschiedsrede lang.
2016 nahm der Kochbuchautor erstmals als Juror bei "Grill den Henssler" teil. Seitdem war er satte 103 Mal in der VOX-Sendung zu sehen. Dabei erlebte er 13 Staffeln, sechs Sommer-Special-Staffeln und einmal das "Deutschland grillt den Henssler"-Special mit.
Auch wenn es oftmals zu Reibereien mit Gastgeber Steffen Henssler gekommen war, erkannte Rach die Leistung des Hamburgers an.
"Er ist ein Showmensch und macht immer Bam-Bam-Bam. Aber er kann auch richtig gut kochen", verriet Rach in seiner letzten Sendung über seinen Koch-Kollegen.
Er sei ja auch immerhin nicht dafür bekannt, Good-Will-Punkte zu geben, "aber er hat die Zehn oft verdient".
