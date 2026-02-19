Kandidatinnen in TV-Show nicht bezahlt? Das sagt der Sender

Istanbul (Türkei) - "Bevor ihr Videos von mir postet, begleicht doch erst mal die offene Rechnung von mir", schrieb Walentina Doronina (25) vor einigen Tagen unter einem Post der TV-Sendung "My Style Rocks" . SPORT1 gibt sich überrascht bezüglich der ausbleibenden Zahlungen. Und TAG24 brachte einen Stein ins Rollen.

Für mehrere Folgen stellte sich auch Walentina Doronina (25) der Bewertung der Jury. Links ihr mittlerweile gelöschter Kommentar zu einem aktuellen Post. © Bildmontage: Instagram/mystylerocksgermany ; YouTube/My Style Rocks Germany

Erstmalig am vergangenen Freitag, als TAG24 SPORT1 auf Walentinas Vorwurf hin befragte, habe man von möglichen ausstehenden Zahlungen erfahren, wie eine Unternehmenssprecherin von SPORT1 auf Anfrage mitteilte.

"Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir davon ausgegangen, dass alle vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt wurden." Man nehme "derartige Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend sowie umfassend reagiert", heißt es weiter.

Dies zeigt sich darin, dass die betroffenen Personen offenbar mittlerweile ausbezahlt wurden. Kyoko Li, die als Lily Lee auftrat, sprach von 3000 Euro Preisgeld für zwei Wochensiege in der Fashion-Show, Mariama Bah gar von 8500 Euro. Die Höhe von Walentinas Gage ist unbekannt.

Lily hat auf TAG24-Anfrage mitgeteilt, dass die Zahlung am Donnerstag (19. Februar) bei ihr eingegangen sei. Zuvor habe sie eine Mitteilung erhalten, dass die Zahlung in Auftrag gegeben sei.