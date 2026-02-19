Kandidatinnen in TV-Show nicht bezahlt? Das sagt der Sender
Istanbul (Türkei) - "Bevor ihr Videos von mir postet, begleicht doch erst mal die offene Rechnung von mir", schrieb Walentina Doronina (25) vor einigen Tagen unter einem Post der TV-Sendung "My Style Rocks". SPORT1 gibt sich überrascht bezüglich der ausbleibenden Zahlungen. Und TAG24 brachte einen Stein ins Rollen.
Erstmalig am vergangenen Freitag, als TAG24 SPORT1 auf Walentinas Vorwurf hin befragte, habe man von möglichen ausstehenden Zahlungen erfahren, wie eine Unternehmenssprecherin von SPORT1 auf Anfrage mitteilte.
"Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir davon ausgegangen, dass alle vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt wurden." Man nehme "derartige Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend sowie umfassend reagiert", heißt es weiter.
Dies zeigt sich darin, dass die betroffenen Personen offenbar mittlerweile ausbezahlt wurden. Kyoko Li, die als Lily Lee auftrat, sprach von 3000 Euro Preisgeld für zwei Wochensiege in der Fashion-Show, Mariama Bah gar von 8500 Euro. Die Höhe von Walentinas Gage ist unbekannt.
Lily hat auf TAG24-Anfrage mitgeteilt, dass die Zahlung am Donnerstag (19. Februar) bei ihr eingegangen sei. Zuvor habe sie eine Mitteilung erhalten, dass die Zahlung in Auftrag gegeben sei.
My Style Rocks Germany: Keine neuen Folgen seit 3. August 2025
SPORT1, die für "My Style Rocks" mit der türkischen Produktionsfirma Acun Medya zusammenarbeitet, habe "eine interne Prüfung eingeleitet, um den Sachverhalt sorgfältig und transparent zu bewerten", heißt es zu TAG24.
"Unser klares Bekenntnis ist es, sicherzustellen, dass alle vertraglich vereinbarten Leistungen ordnungsgemäß, transparent und im Einklang mit den jeweiligen Vereinbarungen vergütet werden." Berechtigte Ansprüche würden "selbstverständlich" ausgeglichen werden.
Hinweise auf systematische Versäumnissen liegen laut der SPORT1-Sprecherin nicht vor. Es handelte sich demnach offenbar um Einzelfälle.
"My Style Rocks" mit Chefjuror Harald Glööckler (60) befindet sich seit 3. August 2025 in einer äußerst langen "Sommerpause", wie man damals angekündigt hatte. Neue Folgen sind seitdem nicht produziert worden. Wie und ob es weitergeht, steht in den Sternen.
Titelfoto: Bildmontage: YouTube/My Style Rocks Germany