Jagd auf Frauen-Killer "Rosa Riese": "'Ne Stunde vorher hab ich noch mit ihr gesprochen"

Groß Kreutz (Havel) - Rund um die Wende 1989 treibt ein Serienmörder im brandenburgischen Landkreis Potsdam-Mittelmark sein Unwesen. Er geht als "Rosa Riese" in die Kriminalgeschichte ein - weil er einen großen rosa Rock an einem seiner Tatorte hinterließ.

Ein Phantom kreuzte in der Wendezeit durch die Wälder im Landkreis Potsdam-Mittelmark. © SWR/Adobe Stock/ullstein bild - CARO/Jandke - mit Einsatz von KI erstellt

30 Kilometer westlich von Potsdam beginnt die schreckliche Serie in der Bungalowsiedlung Deetz, einem Ortsteil der Stadt Groß Kreutz. Ein Nachbar beobachtet im Oktober 1989, wie ein Mann ein verschnürtes Bündel vor eine Hecke zieht und abhaut. Darin: die Leiche von Edeltraud N. (†51).

"Wir haben die alle gekannt", erzählt Manfred Apel in der ARD-Doku "Rosa Riese - Jagd auf ein Phantom". "Und 'ne Stunde vorher hab ich noch mit ihr gesprochen. Und dann kommst du her und findest sie als Leiche."

Verdächtigt wird der Ehemann des Opfers. Obwohl er später als Täter ausgeschlossen wird, halten sich falsche Gerüchte in der Bevölkerung. Das führt so weit, dass er sich das Leben nimmt.

Theater-Schauspielerin Christiane Ziehl (75) erinnert sich an die Zeit zurück: "Ich bin hier nackt schwimmen gegangen an bestimmten Stellen, wo einen keiner gesehen hat, hab mich mitten im Wald auf eine Wiese gelegt. Ich hatte nie Angst gehabt und plötzlich hatte ich Angst." Und: "So Mörder und so gab's für uns Ossis eigentlich nur im Westen."