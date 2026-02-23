Diese Megastars kommen Mitte März alle in beliebte ZDF-Show
Offenburg/Köln - Die "Giovanni Zarrella Show" kehrt ins ZDF-Programm zurück. Jetzt ist auch bekannt, welche Megastars diesmal auf der Bühne stehen werden.
Unter dem Motto "Ein Abend für die Liebe" wird die neueste Ausgabe des beliebten TV-Formats am Samstag, dem 14. März, ab 20.15 Uhr im Zweiten ausgestrahlt. Die Aufzeichnung fand bereits im vergangenen Jahr am 26. November statt.
Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Namensgeber Giovanni Zarrella. Der 47-Jährige wird nicht nur wieder charmant durch den Abend leiten, sondern auch selbst im Fokus stehen, wenn er eine Kostprobe seiner eigenen Songs zum Besten gibt.
Thomas Anders präsentiert in Offenburg zudem neu arrangierte Hits von "Modern Talking". Maite Kelly feiert die Premiere ihres neuen Titels "Frei". Andreas Gabalier zeigt mit einer gefühlvollen Ballade diesmal eher seine ruhige Seite.
Auch der Graf von Unheilig ist in der Show zu Gast. Er hat für seine Frau eine musikalische Liebeserklärung im Gepäck. Wesentlich "härter" geht es da schon bei Jeanette Biedermann zu. Die 46-Jährige performt nämlich eine neue Version ihres Hits "Rock My Life".
Chris Norman und Chris de Burgh sorgen für internationalen Glanz
Genau wie Maite Kelly werden an diesem Abend auch die beiden Singer-Songwriter Wincent Weiss und Johannes Oerding ihre neue Musik vorstellen. Pianist Joja Wendt begleitet Gastgeber Giovanni Zarrella während eines Auftritts am Klavier.
Darüber hinaus können sich die TV-Zuschauer auch noch auf Auftritte von Sarah Connor, Andy Borg, Beatrice Egli und der Kölner Kult-Band "Die Höhner" freuen. Sogar ein bisschen Welt-Prominenz ist mit dabei.
Chris Norman und Chris de Burgh treten als internationale Gäste auf. Letzterer schrieb vor 40 Jahren mit "Lady in Red" einen der bekanntesten Lovesongs. Diesen werden die Fans natürlich auch an diesem Abend zu Gehör bekommen.
Komplettiert wird die illustre Gästeliste von Kultfigur Horst Schlämmer alias Comedian Hape Kerkeling, dem Duo Neonlicht sowie "Laura & Mark". Wer am Tag der Ausstrahlung keine Zeit hat, kann die Show auch vom 14. März bis 13. April in der ZDF-Mediathek streamen.
