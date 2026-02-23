Diese Megastars kommen Mitte März alle in beliebte ZDF-Show

Offenburg/Köln - Die " Giovanni Zarrella Show " kehrt ins ZDF-Programm zurück. Jetzt ist auch bekannt, welche Megastars diesmal auf der Bühne stehen werden.

Am 14. März wird im ZDF eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" mit Gastgeber Giovanni Zarrella (49) ausgestrahlt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Unter dem Motto "Ein Abend für die Liebe" wird die neueste Ausgabe des beliebten TV-Formats am Samstag, dem 14. März, ab 20.15 Uhr im Zweiten ausgestrahlt. Die Aufzeichnung fand bereits im vergangenen Jahr am 26. November statt.

Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Namensgeber Giovanni Zarrella. Der 47-Jährige wird nicht nur wieder charmant durch den Abend leiten, sondern auch selbst im Fokus stehen, wenn er eine Kostprobe seiner eigenen Songs zum Besten gibt.

Thomas Anders präsentiert in Offenburg zudem neu arrangierte Hits von "Modern Talking". Maite Kelly feiert die Premiere ihres neuen Titels "Frei". Andreas Gabalier zeigt mit einer gefühlvollen Ballade diesmal eher seine ruhige Seite.

Auch der Graf von Unheilig ist in der Show zu Gast. Er hat für seine Frau eine musikalische Liebeserklärung im Gepäck. Wesentlich "härter" geht es da schon bei Jeanette Biedermann zu. Die 46-Jährige performt nämlich eine neue Version ihres Hits "Rock My Life".