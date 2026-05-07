07.05.2026 12:04 "Aktenzeichen XY" rollt schrecklichen Brand auf Borkum neu auf: War das Feuer gezielt gelegt worden?

Bei einem Brand auf der Nordsee-Insel Borkum im August 2024 waren mehrere Personen verletzt worden. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY gingen neue Hinweise ein.

Von Robert Stoll

Hamburg/Borkum - Nimmt der Fall jetzt neue Fahrt auf? Im August 2024 konnte sich eine Familie auf Borkum nur mit einem Sprung aus dem Fenster vor den Flammen retten, dabei verletzten sich mehrere Personen schwer. Seitdem ermittelt die Polizei, mittlerweile auch wegen siebenfachen Mordversuchs. Nun wurde der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Thema.

Nach einem Wohnungsbrand auf Borkum im August 2024 ermittelt die Polizei wegen siebenfachen Mordversuchs. © Feuerwehr Landkreis Leer Wie die zuständige Sachbearbeiterin der Polizeiinspektion Leer/Emden in der Sendung erklärte, gab es keine neue Ermittlungsrichtung, auch das Motiv sei weiterhin unklar. Daher sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, vor allem nach Touristen oder Personen, die sich zum Zeitpunkt des Feuers in einem der Insel-Krankenhäuser befanden. Bereits während der Sendung waren einige Hinweise, auch genau aus dieser Zielgruppe, eingegangen, wie die Sachverständige erklärte. Am Donnerstagvormittag bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage, dass rund 20 Hinweise eingegangen seien. Diese würden nun geprüft und bewertet werden. Ein abschließendes Ergebnis könne aber noch nicht gemacht werden, hieß es weiter. In der Nacht zum 23. August 2024 war die Familie, die seit Jahren auf Borkum lebt, von einem Feuer in ihrer Wohnung aus dem Schlaf gerissen worden – zunächst die Mutter, die anschließend ihre Kinder und Enkel weckte. Aktenzeichen XY ungelöst Markante Socke am Tatort vergessen: Wird Biancas (†48) Killer endlich geschnappt? Weil alle von den Flammen eingeschlossen waren, sahen sie nur noch einen Ausweg und sprangen nacheinander aus dem Fenster. Dabei wurden drei Personen schwer, zwei mittelschwer und vier leicht verletzt. Die Wohnung brannte in der Folge komplett aus.

Die betroffene Wohnung brannte komplett aus. © Feuerwehr Landkreis Leer

"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Wurde die Wohnung absichtlich in Brand gesteckt?