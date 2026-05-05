Kölner Cold Case bei "Aktenzeichen XY": Mord aus 1992 soll gelöst werden

Köln - Im Fall einer vor 34 Jahren in Köln ermordeten Frau nimmt die Polizei einen neuen Anlauf, um den Täter zu finden.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" soll helfen, einen 34 Jahre alten Mordfall aus Köln aufzuklären. (Symbolfoto^) © Peter Kneffel/dpa

Der Cold Case soll am kommenden Mittwoch (6. Mai/20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" vorgestellt werden.

Der Leiter der Kölner Cold-Cases-Einheit, Markus Weber, wird im TV-Studio bei Moderator Rudi Cerne (67) zu Gast sein, teilte die Kölner Polizei mit.

In dem Fall geht es um eine Frau, die 1992 tot in ihrer Wohnung in der Kölner Innenstadt aufgefunden worden war. Die 48-Jährige arbeitete den Angaben zufolge als Prostituierte in einem Apartment über einem Spielclub.

Da ihre Wohnung durchwühlt war, gehen die Ermittler von einem Raubmord aus. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Mörder um ihren letzten Kunden gehandelt habe, hieß es.