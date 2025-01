Überraschung bei "Aktenzeichen XY": Anonymer Finder von Babyleiche meldet sich nach 25 Jahren!

Im beim "Aktenzeichen XY" vorgestellten Fall eines vor 25 Jahren in Südhessen entdeckten toten Säuglings gab es am Mittwochabend eine überraschende Wendung.

Von Marc Thomé

Einhausen/Darmstadt - In der Folge von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am gestrigen Mittwochabend hat es im Fall eines in Südhessen aufgefundenen toten Säuglings eine erstaunliche Entwicklung gegeben: Der bislang anonyme Finder der Leiche hat sich nach 25 Jahren erstmals wieder bei der Polizei gemeldet!

Auch Moderator Rudi Cerne (66) zeigte sich überrascht von der Entwicklung im Cold Case "Frieda". © ZDF/Nadine Rupp So hatten das ZDF und das Polizeipräsidium Südhessen bereits im Vorfeld der Ausstrahlung des Beitrags am Mittwochabend über den Cold Case "Frieda" berichtet. Demnach hatte sich am 28. April 1999 gegen 11 Uhr ein anonymer Anrufer bei der Rettungsleitstelle Bergstraße gemeldet. Der Mann schilderte, dass er am an der A67 bei Einhausen (Landkreis Bergstraße) gelegenen Autobahnparkplatz "Jägersburger Wald" angehalten habe, um ein "kleines Geschäft" zu erledigen. Im Gebüsch habe er dann den in eine Decke und in Plastiktüten eingewickelten Leichnam des nur wenige Stunden alten Mädchens entdeckt. Seinen Namen nannte er laut Polizei nicht und nach dem Anruf gab es auch keinen Kontakt mehr zu dem Mann - bis Mittwochabend. Eigentlich sollte während der Sendung noch einmal der aufgezeichnete Telefonanruf eingespielt werden, doch der zuständige Darmstädter Oberkommissar Maximilian Haager verkündete die überraschende Neuigkeit, dass sich der Mann kurz vor Sendebeginn bei der Polizei gemeldet habe.

Polizei erhofft sich jetzt wichtige Hinweise vom Anrufer