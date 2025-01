Sie wurde nur zwei Tage alt: Toter Säugling auf Autobahnparkplatz gefunden

Im April 1999 meldet ein anonymer Anrufer der Polizei den Fund einer Säuglingsleiche. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY...ungelöst soll bei der Aufklärung helfen.

Von Angelo Cali

Einhausen - Es sind schreckliche Schilderungen, die ein anonymer Anrufer der Polizei per Notruf macht. Während einer Pinkelpause auf der A67 in Südhessen hat er zuvor einen toten Säugling entdeckt, eingewickelt in eine Plastiktüte. Bis heute wissen die Ermittler nicht genau, was dem kleinen Mädchen zugestoßen ist.

In diese Kleidung gehüllt wurde der unbekannte Säugling in eine Plastiktüte eingewickelt aufgefunden. © Polizeipräsidium Südhessen Der sogenannte Cold Case rund um das tote Baby, das im Rahmen der Untersuchungen mit dem Namen Frieda versehen wurde, soll deshalb in der kommenden Ausgabe der ZDF-Kriminalsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" behandelt werden. Am 28. April 1999 (Mittwoch) gegen 11 Uhr meldete sich der Anrufer bei der Rettungsleitstelle Bergstraße. In einem ruhigen und unaufgeregten Ton schilderte er der Beamtin, wo und unter welchen Umständen er Frieda aufgefunden habe. So habe der Säugling in Plastiktüten eingewickelt in einem Waldstück angrenzend an den Autobahnparkplatz "Jägersburger Wald" gelegen. Dieser befindet sich an der A67 unweit der Ausfahrt Lorsch in Fahrtrichtung Süden. Vor Ort bestätigte sich für die Einsatzkräfte die Schilderung des Mannes, der zwingend anonym bleiben wollte. Aktenzeichen XY ungelöst Fast 35 Jahre nach mysteriösem Leichenfund: Kann "Aktenzeichen XY" helfen? Das Kind sei anscheinend erstickt und nur zwei Tage alt geworden sein, ehe es wohl für mehrere Tage am späteren Fundort lag. Bekleidet war Frieda mit einem hellen Unterhemd, einem weiß-gelben Strampelanzug mit Comic-Motiven und einer hellen Mütze. Zudem war sie in eine weiße Decke mit Tiermotiven eingewickelt. Zwar fand sich in einer der Tüten ein Kassenbeleg einer Karstadt-Filiale, doch auch dieser Hinweis stellte sich schlussendlich als wenig hilfreich heraus.

Das "Aktenzeichen XY...ungelöst"-Team rund um Moderator Rudi Cerne (66) soll bei der Aufklärung des Falles helfen. © Sina Schuldt/dpa

"Aktenzeichen XY...ungelöst" soll bei Aufklärung der Leiche von Säugling "Frieda" helfen