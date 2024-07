"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Schwerer Raubüberfall sorgt für Aufsehen

Cuxhaven - Am heutigen Mittwoch (3. Juli) wird in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " ein Fall aus Uthlede in Hagen im Bremischen ( Niedersachsen ) vorgestellt. Die Polizei Cuxhaven ruft in diesem Zusammenhang zur Mithilfe auf.

Der schwere Raubüberfall aus Uthlede (Niedersachsen) wird am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. © Matthias Balk/dpa

Ein Kollege des Fachkommissariats für Raubdelikte wird in der Sendung gemeinsam mit Moderator Rudi Cerne (65) den schweren Raubüberfall in der kleinen niedersächsischen Ortschaft präsentieren.

Das Duo und die Cuxhavener Polizeiinspektion hofft in dem schlimmen Fall aus dem Jahr 2022 jetzt auf die Mithilfe von Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die Straftat ereignete sich am 2. Dezember. Ein maskierter Täter drang mit einem Messer bewaffnet in ein Haus in Uthlede ein. Der Fall sorgte für Aufsehen in der Region und ist bis heute ungelöst.

Die Polizei hofft, durch die Ausstrahlung wertvolle Hinweise zu erhalten, die zur Klärung der Straftat beitragen können.

Jede Information kann entscheidend sein!



Die Polizeiinspektion appelliert deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger der Region, die Sendung am Mittwochabend um 20.15 Uhr zu verfolgen und sich zu melden, wenn sie sich an irgendetwas erinnern können, das mit dem Raubüberfall in Verbindung stehen könnte. Gemeinsam könne man dazu beitragen, diesen schweren Raubüberfall aufzuklären.