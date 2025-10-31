Babyleichen-Fund bei "Aktenzeichen XY": Ermittler auf jede Information angewiesen

Maulburg/Heidenheim - Mitte Oktober wird ein totes Baby in einem Müllsack in Maulburg (Kreis Lörrach) gefunden. Mit Hilfe der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " soll der Fall nun ins Rollen gebracht werden.

Das in Müllbeutel gewickelte Baby wurde in einem Waldstück abgelegt. (Symbolbild) © Julian Rettig/dpa

Der Junge wurde in Schaumfolie und mehrere Säcke eingepackt und in der Nähe eines Waldspielplatzes abgelegt, wie die Polizei informierte. Spaziergänger fanden den blauen Müllbeutel am 10. Oktober.

Die Kriminalpolizei Lörrach geht davon aus, dass das Baby in räumlicher Nähe zur Fundstelle geboren wurde. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Mutter aus dem regionalen Umfeld stammt und möglicherweise sehr jung ist.

Das Hinweistelefon ist unter der Rufnummer 0761 882 5990 erreichbar. Laut Polizei können sich Zeugen auch anonym melden.

Die Ermittler machen klar: "Die Polizei ist bei derartigen Ermittlungen auf jede Information angewiesen, egal wie unbedeutend oder alltäglich die Beobachtung für jemanden erscheinen mag."