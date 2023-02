Er schlachtete zwei Taxifahrer ab: "Aktenzeichen XY" sucht brutalen Killer

Wetteraukreis - Bei zwei bislang ungeklärten brutalen Morden an einer Taxifahrerin und einem Taxifahrer aus den Jahren 1988 und 1989 im hessischen Wetteraukreis erhoffen sich die Ermittler nun neue Hinweise durch " Aktenzeichen XY ... Ungelöst ".

Horst Krug (†61, r.) wurde am 30. Oktober 1988 erstochen. Am 16. Mai 1989 erschoss ein unbekannter Täter Christel Rink (†48) - vermutlich mit Krugs Waffe. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen schilderte nun noch einmal den aktuellen Stand der Ermittlungen.

Demnach geschah der erste Mord am 30. Oktober 1988. Der Taxifahrer Horst Krug (†61) war in seinem Taxi beim Parkplatz des "Usa-Wellenbades" im Einsatz, als der Täter zuschlug.

Er tötete den 61-Jährigen mit insgesamt 34 Messerstichen und nahm anschließend dessen Geldbörse mit den Einnahmen aus mehreren Tagen sowie - mit hoher Wahrscheinlichkeit - eine kleine Schusswaffe Modell "Frommer Baby" an sich.

Vermutlich mit dieser Waffe wurde in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1988 auf das Schaufenster einer Apotheke in Niddatal-Assenheim geschossen. Denn ein am Tatort gefundenes Projektil konnte von den Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamts mittlerweile dem Modell "Frommer Baby" zugeordnet werden.

Eindeutig mit der beim Vorfall in Niddatal benutzten Waffe wurde der zweite Mord verübt. Dieser geschah am 16. Mai 1989 auf einem Feldweg bei Florstadt im Wetteraukreis.