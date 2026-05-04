Brutaler Bauernhof-Überfall: Polizei sucht Männer jetzt bei "Aktenzeichen XY"

Aachen (NRW) - Zwei Jahre nach einem brutalen Raub auf einem Bauernhof in Aachen wird der Fall am Mittwoch (6. Mai, 20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY… Ungelöst " gezeigt. Die Ermittler präsentieren dabei auch bisher unveröffentlichte Bilder der Tatverdächtigen.

Ein Bauernhof in Aachen wurde im Sommer 2024 zum Schauplatz eines brutalen Überfalls. (Symbolbild) © Alexander Turnbull/AP/dpa

Der Überfall liegt schon etwas zurück, hat es aber in sich: Am Abend des 12. Juni 2024 sollen insgesamt zehn Täter einen Bauernhof im Aachener Stadtteil Verlautenheide gestürmt haben.

Laut Polizei gingen sie extrem brutal vor und attackierten mehrere Bewohner unter anderem mit Teleskopschlagstöcken. Die Opfer des Überfalls wurden teils schwer verletzt.

Hintergrund der Eskalation soll ein familiärer Streit unter Brüdern gewesen sein, der komplett außer Kontrolle geraten ist. Obwohl es bereits eine Gerichtsverhandlung gab, sind noch nicht alle Täter gefasst.

Jetzt gehen Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Öffentlichkeitsfahndung in die Offensive.