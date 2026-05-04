Brutaler Bauernhof-Überfall: Polizei sucht Männer jetzt bei "Aktenzeichen XY"
Aachen (NRW) - Zwei Jahre nach einem brutalen Raub auf einem Bauernhof in Aachen wird der Fall am Mittwoch (6. Mai, 20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" gezeigt. Die Ermittler präsentieren dabei auch bisher unveröffentlichte Bilder der Tatverdächtigen.
Der Überfall liegt schon etwas zurück, hat es aber in sich: Am Abend des 12. Juni 2024 sollen insgesamt zehn Täter einen Bauernhof im Aachener Stadtteil Verlautenheide gestürmt haben.
Laut Polizei gingen sie extrem brutal vor und attackierten mehrere Bewohner unter anderem mit Teleskopschlagstöcken. Die Opfer des Überfalls wurden teils schwer verletzt.
Hintergrund der Eskalation soll ein familiärer Streit unter Brüdern gewesen sein, der komplett außer Kontrolle geraten ist. Obwohl es bereits eine Gerichtsverhandlung gab, sind noch nicht alle Täter gefasst.
Jetzt gehen Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Öffentlichkeitsfahndung in die Offensive.
Fotos veröffentlicht: Kripo setzt auf Hinweise
Im Fokus der Ermittlungen steht Anosch Tukhi (33). Der Mann soll direkt an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Gegen ihn liegt sogar ein europäischer Haftbefehl vor. Zuletzt soll er in Würselen gelebt haben, aktuell ist er untergetaucht.
Außerdem sucht die Polizei nach einem unbekannten Komplizen, von dem es zwar Fotos gibt, aber keinen Namen. Er soll dunkle Haare, einen dunklen Hautteint sowie mehrere tiefe Narben auf der Stirn haben. Auf den Bildern ist er maskiert zu sehen.
Die Polizei hofft, dass jemand die Männer erkennt, spätestens nach der Ausstrahlung bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst". Dort werden neben den Fotos auch Videosequenzen der Tat gezeigt.
Die Polizei Aachen bittet dringend um Hinweise: Wer etwas zum Aufenthaltsort von Tukhi oder zur Identität des Unbekannten sagen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0241-9577 32101 bei der Kripo melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Aachen, Alexander Turnbull/AP/dpa,