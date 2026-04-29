"XY Spuren des Verbrechens" mit Helene Reiner: ZDF startet neues True-Crime-Format
Mainz - Ab dem 6. Mai erweitert das ZDF seine unter dem Titel "XY" laufenden True-Crime-Sendungen um ein weiteres Format: Journalistin und Moderatorin Helene Reiner wird zunächst in sechs Ausgaben wöchentlich "XY Spuren des Verbrechens" präsentieren.
Jede Episode wird sich mit einem speziellen Thema beschäftigen und dabei Originalmaterial aus "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" präsentieren und mit neuen Recherche-Ergebnissen und polizeilichem Fachwissen anreichern, wie der Mainzer Sender am Mittwoch mitteilte.
Dabei werde Helene Reiner auf Fragen eingehen, die bei den jeweiligen Fällen in den Livesendungen bislang offen geblieben sind. In diesem Zusammenhang spreche sie mit Betroffenen und Angehörigen sowie mit Experten über Tatmotive, Ermittlungsansätze, polizeiliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Hintergründe.
Das sind die Themen und Titel der ersten sechs Folgen:
- "Vermisst" (6. Mai)
- "Entführt" (13. Mai)
- "Serienmörder" (20. Mai)
- "Verbrechen an Prostituierten" (27. Mai)
- "Wenn Frauen töten" (3. Juni)
- "Femizide" (10. Juni)
Fabian Puchelt ist regelmäßiger Studiogast
Unterstützt wird Helene Reiner in den Episoden von Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, der den Zuschauern bereits aus "Aktenzechen XY ... Ungelöst" bekannt ist.
Er werde in den Sendungen die Fälle aus Sicht der Polizei erläutern, heißt es
Die einzelnen Folgen strahlt das ZDF immer mittwochs ab 19.25 Uhr aus. Am Sendetag ist die aktuelle Episode auch um 10 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.
Titelfoto: ZDF/Tobias Schult