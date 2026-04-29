"XY Spuren des Verbrechens" mit Helene Reiner: ZDF startet neues True-Crime-Format

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Das ZDF ergänzt die unter dem Titel "XY" laufenden True-Crime-Sendungen um das neue Format "Spuren des Verbrechens" mit Moderatorin Helene Reiner.

Von Marc Thomé

Mainz - Ab dem 6. Mai erweitert das ZDF seine unter dem Titel "XY" laufenden True-Crime-Sendungen um ein weiteres Format: Journalistin und Moderatorin Helene Reiner wird zunächst in sechs Ausgaben wöchentlich "XY Spuren des Verbrechens" präsentieren.

Helene Reiner wird zunächst durch sechs Folgen von "XY Spuren des Verbrechens" führen.
Helene Reiner wird zunächst durch sechs Folgen von "XY Spuren des Verbrechens" führen.  © ZDF/Tobias Schult

Jede Episode wird sich mit einem speziellen Thema beschäftigen und dabei Originalmaterial aus "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" präsentieren und mit neuen Recherche-Ergebnissen und polizeilichem Fachwissen anreichern, wie der Mainzer Sender am Mittwoch mitteilte.

Dabei werde Helene Reiner auf Fragen eingehen, die bei den jeweiligen Fällen in den Livesendungen bislang offen geblieben sind. In diesem Zusammenhang spreche sie mit Betroffenen und Angehörigen sowie mit Experten über Tatmotive, Ermittlungsansätze, polizeiliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Hintergründe.

Das sind die Themen und Titel der ersten sechs Folgen:

Aktenzeichen XY: Leiche von Unternehmer in der Nordsee gefunden: Fall bei "Aktenzeichen XY"
Aktenzeichen XY ungelöst Leiche von Unternehmer in der Nordsee gefunden: Fall bei "Aktenzeichen XY"
  • "Vermisst" (6. Mai)
  • "Entführt" (13. Mai)
  • "Serienmörder" (20. Mai)
  • "Verbrechen an Prostituierten" (27. Mai)
  • "Wenn Frauen töten" (3. Juni)
  • "Femizide" (10. Juni)

Fabian Puchelt ist regelmäßiger Studiogast

Unterstützt wird Helene Reiner von Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern.
Unterstützt wird Helene Reiner von Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern.  © ZDF/Felix Janssen

Unterstützt wird Helene Reiner in den Episoden von Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, der den Zuschauern bereits aus "Aktenzechen XY ... Ungelöst" bekannt ist.

Er werde in den Sendungen die Fälle aus Sicht der Polizei erläutern, heißt es

Die einzelnen Folgen strahlt das ZDF immer mittwochs ab 19.25 Uhr aus. Am Sendetag ist die aktuelle Episode auch um 10 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.

Titelfoto: ZDF/Tobias Schult

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