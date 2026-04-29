"XY Spuren des Verbrechens" mit Helene Reiner: ZDF startet neues True-Crime-Format

Mainz - Ab dem 6. Mai erweitert das ZDF seine unter dem Titel "XY" laufenden True-Crime-Sendungen um ein weiteres Format: Journalistin und Moderatorin Helene Reiner wird zunächst in sechs Ausgaben wöchentlich "XY Spuren des Verbrechens" präsentieren.

Helene Reiner wird zunächst durch sechs Folgen von "XY Spuren des Verbrechens" führen. © ZDF/Tobias Schult

Jede Episode wird sich mit einem speziellen Thema beschäftigen und dabei Originalmaterial aus "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" präsentieren und mit neuen Recherche-Ergebnissen und polizeilichem Fachwissen anreichern, wie der Mainzer Sender am Mittwoch mitteilte.

Dabei werde Helene Reiner auf Fragen eingehen, die bei den jeweiligen Fällen in den Livesendungen bislang offen geblieben sind. In diesem Zusammenhang spreche sie mit Betroffenen und Angehörigen sowie mit Experten über Tatmotive, Ermittlungsansätze, polizeiliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Hintergründe.

Das sind die Themen und Titel der ersten sechs Folgen: