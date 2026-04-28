28.04.2026 10:30 Familie rettet sich mit Sprung aus dem Fenster vor den Flammen: Feuer wird Thema bei "Aktenzeichen XY"

Bei einem Feuer auf Borkum im August 2024 wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nun kommt der Fall zu Aktenzeichen XY.

Von Robert Stoll

Borkum - Es waren schreckliche Bilder! Im August 2024 war auf der Nordsee-Insel Borkum ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, eine Familie konnte sich nur durch einen Sprung aus dem Fenster retten. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. Am Mittwoch (ab 20.15 Uhr) ist der Fall Teil der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst".

Bei einem Brand im August 2024 auf der Nordsee-Insel Borkum sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Fall wird am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. © Feuerwehr Landkreis Leer Dort präsentiert die zuständige Sachbearbeiterin der Polizeiinspektion Leer/Emden aus dem unter anderem für Tötungsdelikte zuständigen Fachkommissariat den Fall. Bei dem verheerenden Brand am 23. August 2024 auf Borkum sind drei Personen schwer, zwei Personen mittelschwer und vier Personen leicht verletzt worden. Die Familie der betroffenen Wohnung war von Rauch und Flammen eingeschlossen und sah keinen anderen Ausweg mehr, als sich durch einen Sprung aus dem Fenster zu retten. Der Familienvater war zuerst gesprungen, verletzte sich aber schwer. Dennoch konnte er seinen acht Wochen alten Säugling auffangen, den ihm die Mutter in die Arme geworfen hatte. Aktenzeichen XY ungelöst Familie gefesselt und ausgeraubt: Neue Spur und Fotos nach "Aktenzeichen XY"-Ausstrahlung Sie war zusammen mit einem etwa drei Jahre alten Kind hinterhergesprungen und hatte sich ebenfalls schwere Verletzungen zugezogen.

Feuer in Mehrfamilienhaus auf Borkum: Polizei geht von Brandstiftung aus