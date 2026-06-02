Brutaler Überfall auf 24-Jährige: Polizei hofft auf neue Hinweise durch "Aktenzeichen XY"

Hamburg - Ein brutaler Angriff auf eine junge Frau beschäftigt die Hamburger Polizei bis heute. Mehr als ein Jahr nach der Tat wird der Fall nun in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY… Ungelöst " vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Moderator Rudi Cerne (67) wird am Mittwoch den Hamburger Fall bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorstellen. © ZDF/Nadine Rupp

Der Überfall ereignete sich am späten Abend des 14. Dezember 2024 auf der Kieler Straße in Hamburg-Stellingen.

Gegen 23.15 Uhr war eine damals 24-jährige Frau auf dem Gehweg zwischen dem Basselweg und der Warnstedtstraße unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam und ihr den Weg versperrte.

Ohne jede Vorwarnung soll der Täter der jungen Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Doch damit nicht genug: Nach Angaben der Polizei setzte der Angreifer seine Attacke fort. Die Frau stürzte zu Boden, wo der Täter weiterhin auf sie einwirkte.

Anschließend durchsuchte er die 24-Jährige offenbar gezielt nach Wertgegenständen - jedoch ohne etwas zu finden. Schließlich flüchtete er in Richtung einer nahe gelegenen Tankstelle an der Warnstedtstraße und verschwand unerkannt.

Die verletzte Frau ging zunächst nach Hause und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bis heute nicht zum Erfolg.