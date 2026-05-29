Tote Babys in Rucksäcken entdeckt: Dramatischer Cold Case bei "Aktenzeichen XY"

Köln - Im Fall von zwei vor Jahren getöteten Geschwister hat die Cold-Case-Abteilung der Kriminalpolizei Dortmund einen neuen Anlauf gestartet, um die Täter noch zu schnappen.

Die dramatischen Fälle der beiden Geschwister sollen in der neuen Ausgabe am 3. Juni vorgestellt werden. © Peter Kneffel/dpa

1999 wurde in Dortmund die Leiche eines neugeborenen Mädchens gefunden, 2005 in Krefeld die eines Jungen.

DNA-Untersuchungen ergaben später, dass die beiden Kinder Geschwister waren. Die Fälle sollen am kommenden Mittwoch bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt werden.

Das höchstens zwei Wochen alte Mädchen wurde am 25. Dezember 1999 in einem Rucksack im Schulte-Witten-Park in Dortmund entdeckt. Es starb laut Polizei durch Gewalteinwirkung. Der neugeborene Junge wurde am 11. Mai 2005 in Krefeld nahe dem Hauptbahnhof ebenfalls in einem Rucksack gefunden.

Wenige Tage später gingen bei der Polizei drei anonyme Briefe ein. Die Verfasserin behauptete darin, die Mutter des Jungen zu sein.