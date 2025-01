Brutaler Überfall in eigener Wohnung: Nachbar findet Frau schwer verletzt im Treppenhaus

Bei Aktenzeichen XY... Ungelöst werden am Mittwoch (22. Januar) zwei Fälle aus Köln bzw. Leverkusen vorgestellt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise!

Von Laura Miemczyk

Köln - Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine Seniorin in deren eigener Wohnung wird der bislang ungeklärte Fall in dieser Woche in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt. Auch im Kölner Mordfall Andrea Weltzer (†28) starten die Beamten einen erneuten Anlauf - und hoffen in beiden Fällen auf den entscheidenden Hinweis.

Moderiert wird "Aktenzeichen XY... Ungelöst" auch am Mittwoch wieder von Rudi Cerne (66). © Sina Schuldt/dpa Wie die Kölner Polizei am Montag ankündigte, wird Kriminalhauptkommissarin Judith Düllmann am kommenden Mittwoch (22. Januar) bei ZDF-Moderator Rudi Cerne (66) zu Gast sein und den bislang ungeklärten Raubüberfall auf eine 83-jährige Leverkusenerin ab 20.15 Uhr vorstellen. Demnach war die Frau am 13. Mai 2023 - einem Samstagnachmittag - in ihrer Wohnung an der Einmündung Pützdelle/Am Vogelkreuz im Stadtteil Rheindorf von einem unbekannten Mann überfallen und schwer verletzt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand klingelte der dunkel gekleidete und etwa 20 bis 30 Jahre alte Täter zwischen 16.15 und 18.15 Uhr bei der Rentnerin, drängte sie in ihre Wohnung und bedrohte sie mit einem Messer. Aktenzeichen XY ungelöst Fast 35 Jahre nach mysteriösem Leichenfund: Kann "Aktenzeichen XY" helfen? Der Mann schlug sein Opfer und fesselte es, ehe er die Räumlichkeiten vermutlich nach Wertsachen durchsuchte. "Ob er etwas entwendet hat, steht derzeit nicht fest", schilderten die Ermittler. Gegen 18.45 Uhr fand ein Nachbar die schwer verletzte 83-Jährige vor ihrer Wohnungstür im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten die Frau anschließend mit mehreren Knochenbrüchen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Ein Nachbar fand die schwer verletzte 83-Jährige nach dem Überfall im Flur des Mehrfamilienhauses und alarmierte die Polizei. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Cold Case Andrea Weltzer: Wer ermordete die junge Frau aus Köln?