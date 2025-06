Kopfhaut abgerissen, Loch im Auge: Warum war der Täter so kaltblütig?

Gau-Algesheim - Der brutale Überfall auf ein Schreibwarengeschäft im rheinland-pfälzischen Gau-Algesheim mit schwerwiegenden Folgen für die Inhaberin war am Mittwochabend Teil der ZDF-Fahndungssendung " Aktenzeichen XY ungelöst ". TAG24 hat mit der zuständigen Kripo über neue Hinweise gesprochen.

Nachgestellte Szene: Die Leiterin der Postfiliale wird brutal angegriffen. Rechts ein Foto der Geschädigten. © Bildmontage: ZDF ; Facebook

Rita G. ist froh, im Corona-Lockdown 2020 ihren Laden im Landkreis Mainz-Bingen geöffnet lassen zu dürfen. Glücklicher Umstand hierfür ist eine angeschlossene Postfiliale.

Der 2. April 2020 soll jedoch ihr Leben verändern. Rita hat um 7.30 Uhr gerade ihr Geschäft in der Flößerstraße in Sichtweite des Marktplatzes betreten, in dem sie Bürobedarf und Geschenkartikel sowie DHL-Service anbietet.

Nach wenigen Handgriffen stürmt ein maskierter Mann herein, schlägt der Frau mehrfach ins Gesicht, sprüht ihr große Mengen Pfefferspray in die Augen.

Er zwingt sie, den Tresor zu öffnen. Da dies zunächst misslingt, zieht er sie an den Haaren hoch und lässt sie fallen. Der Unbekannte entnimmt Bargeld und Briefmarken-Bögen, fesselt Rita G. und flüchtet.