Familie gefesselt und misshandelt: Brutaler Raubüberfall Thema bei "Aktenzeichen XY"
Von Sabine Maurer und Marc Thomé
Dreieich/Mainz - Ein brutaler Raubüberfall im hessischen Dreieich, bei dem die Täter in das Haus einer Familie eingedrungen sind und diese teilweise erheblich verletzt haben, ist am kommenden Mittwoch (18. März) unter anderem Thema bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" (ZDF, 20.15) Uhr.
Passiert ist das schwere Verbrechen am frühen Morgen des 4. Februar dieses Jahres. Laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten sich gegen 1.30 Uhr drei maskierte Männer vermutlich durch das Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Kinzigstraße verschafft.
Im Inneren des Hauses überwältigten die Täter dann die vier schlafenden Bewohner, ein älteres Ehepaar sowie deren Tochter und die Enkelin, und fesselten sie. Dann sollen die Männer ihre Opfer geschlagen und die Herausgabe von Geld und hochwertigem Schmuck gefordert haben.
Als ihnen die Wertsachen ausgehändigt worden waren, flüchteten die Täter nicht sofort.
Täter schneiden 70-jährigem Bewohner ein Ohr ab
Stattdessen hielten zwei der Täter die beiden Frauen und das Kind im Schlafzimmer des Hauses fest, während der Dritte den 70 Jahre alten Mann ins Nebenzimmer zerrte und ihm aus unbekannten Gründen ein Ohr abschnitt.
Anschließend verließen die Täter mit ihrer Beute das Haus und fuhren in einem bereitstehenden Fahrzeug davon.
Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Festnahme der drei Männer geführt haben, erhofft sich die Polizei nun weitere Erkenntnisse durch die Vorstellung des Falles bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst".
Zudem werden weiterhin Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegen.
Titelfoto: Bild-Montage: Sebastian Gollnow/dpa, 123rf/mikos