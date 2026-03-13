Familie gefesselt und misshandelt: Brutaler Raubüberfall Thema bei "Aktenzeichen XY"

Dreieich/Mainz - Ein brutaler Raubüberfall im hessischen Dreieich, bei dem die Täter in das Haus einer Familie eingedrungen sind und diese teilweise erheblich verletzt haben, ist am kommenden Mittwoch (18. März) unter anderem Thema bei " Aktenzeichen XY ... ungelöst " (ZDF, 20.15) Uhr.

Der Raubüberfall in Dreieich ist Thema am 18. März bei Rudi Cerne (67) und "Aktenzeichen XY ... ungelöst". © Sebastian Gollnow/dpa

Passiert ist das schwere Verbrechen am frühen Morgen des 4. Februar dieses Jahres. Laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten sich gegen 1.30 Uhr drei maskierte Männer vermutlich durch das Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Kinzigstraße verschafft.

Im Inneren des Hauses überwältigten die Täter dann die vier schlafenden Bewohner, ein älteres Ehepaar sowie deren Tochter und die Enkelin, und fesselten sie. Dann sollen die Männer ihre Opfer geschlagen und die Herausgabe von Geld und hochwertigem Schmuck gefordert haben.

Als ihnen die Wertsachen ausgehändigt worden waren, flüchteten die Täter nicht sofort.