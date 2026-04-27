Sondersendung: "Aktenzeichen XY" rollt zwei Kölner Mordfälle neu auf

Köln - Zwei brutale Mordfälle aus Köln , die jahrelang als unlösbar galten, sind mithilfe der TV-Sendung " Aktenzeichen XY … Ungelöst " aufgeklärt worden. In einer Spezialausgabe am Mittwoch (29. April) werden die Fälle nochmal aufgearbeitet, inklusive nachgestellter Szenen und Einblicken in die Ermittlungen.

Moderator Rudi Cerne (67) führt durch die Sondersendung und beleuchtet die Aufklärung der Kölner Mordfälle. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilt, erzählen die Ermittler Andreas Dick und Markus Weber darin, wie aufwendig die Spurensuche über Jahrzehnte hinweg war und wie am Ende doch der Durchbruch gelang.

Besonders spektakulär ist dabei der Fall von Petra Nohl. Die damals 24-Jährige wurde im Februar 1988 mitten im Kölner Karneval an der Strecke des Rosenmontagszugs getötet. Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Mord jahrzehntelang ungelöst.

Erst 2022 kam wieder Bewegung in die Sache: Ein entscheidender Hinweis aus einer "Aktenzeichen XY"-Sendung brachte dann den Stein ins Rollen.

Moderne DNA-Analysen führten schließlich 35 Jahre nach der Tat zur Identifizierung eines 56-jährigen Mannes. Er wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.