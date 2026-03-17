Horror-Vorstellung für alle Eltern: Krimineller dringt in Haus ein - Sohn ganz allein

Euskirchen - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Euskirchener Stadtteil Kuchenheim wird der Fall nun Thema in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst ". Die Ermittler hoffen auf Hinweise, die endlich zur Ergreifung des Täters führen.

Moderator Rudi Cerne (67) stellt den Fall am Mittwoch (18. März) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vor. © ZDF/Tobias Schult

Nach Angaben der Polizei war der bislang unbekannte Einbrecher am Nachmittag des 14. März 2024 gegen 16.50 Uhr über ein Gartentor auf das Grundstück der Familie in der Cheruskerstraße geklettert, ehe er bisherigen Ermittlungen zufolge eine Fensterscheibe einschlug und sich somit Zutritt zu den Wohnräumen verschaffte.

Der Eigentümer war zu diesem Zeitpunkt zwar nicht daheim, dafür aber sein damals elfjähriger Sohn, der durch Geräusche auf den Eindringling aufmerksam wurde. Nachdem er realisiert hatte, dass sich ein Fremder mit ihm im Haus befand, verließ er das Gebäude sofort und versteckte sich im Garten.

Der Einbrecher durchsuchte derweil mehrere Räume sowie Schubladen nach Wertgegenständen und flüchtete schließlich samt Bargeld und einer Münzsammlung in unbekannte Richtung. Den Jungen entdeckte er glücklicherweise nicht.

Weil die Polizei den Eindringling bis heute nicht schnappen konnte, wird der Fall am kommenden Mittwochabend (18. März) um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausgestrahlt und um Zeugenhinweise gebeten.