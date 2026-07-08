Kamera filmte ihn noch: Rätsel um verschwundenen Familienvater bei "Aktenzeichen XY..."

Lichtenau - Nach dem rätselhaften Verschwinden eines Mannes aus dem Landkreis Rastatt greift eine Sondersendung der Fernsehreihe " Aktenzeichen XY… " den Fall auf.

Rudi Cerne (67) zeigt sich von der Stärke der Familie des Mannes beeindruckt. © Peter Kneffel/dpa

Der Familienvater Alexander Bohnert war im Frühjahr 2024 eines Morgens nach seiner Nachtschicht in Lichtenau zu einer Wanderung aufgebrochen. Eine Überwachungskamera hielt den Angaben nach jenen Moment fest. Seitdem fehlt jede Spur von dem damals 51-Jährigen.

Laut Polizei hatte der Mann am 3. April 2024 gegen 8 Uhr sein Haus verlassen. Er habe eine schwarze Wanderhose, eine schwarze Softshelljacke sowie dunkle Wanderschuhe getragen und einen Rucksack dabeigehabt.

Die Polizei veröffentlichte eine Vermisstenfahndung samt Fotos. Dort heißt es: "Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet."

"Bislang haben wir keine neuen Erkenntnisse", teilte ein Sprecher des Offenburger Präsidiums nun vor der Sendung mit. Es gebe keine Hinweise auf irgendeinen Ort, an dem der Gesuchte sein könnte - beziehungsweise wohin er sich begeben haben könnte. Auch fehlen den Angaben zufolge Anzeichen für ein Verbrechen oder ein mögliches Motiv.

Die Vermutungen gingen dahin, dass er eventuell einen Unglücksfall hatte oder Suizid ausgeübt haben könnte. "Konkrete Hinweise aus seinem Umfeld dafür gibt es allerdings auch nicht."