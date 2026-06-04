Katrin Konert seit 2001 vermisst: Neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY"
Bergen (An der Dumme) - Vor über 25 Jahren verschwand die damals 15-jährige Katrin Konert spurlos. Am Mittwoch war der Vermisstenfall Teil von "Aktenzeichen XY".
Der Fall beschäftigt Polizei und Angehörige seit dem Neujahrsabend 2001. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt die Polizei wegen eines vermutlichen Tötungsdeliktes.
"Der Täter könnte sowohl aus dem sozialen Umfeld kommen, als auch einen Ankerplatz in Bergen (An der Dumme) oder der Umgebung gehabt haben", so Ermittlerin Annegret Dau-Rödel.
Im Rahmen der bundesweiten Kampagne "Spurlos verschwunden" des Bundeskriminalamts wurde der Fall in der Sendung am Mittwochabend vorgestellt.
"Ich habe heute Morgen mit unserer Ermittlerin telefoniert und das auch bei uns noch mal abgeglichen. Es sind mehrere Hinweise eingegangen, denen wir jetzt aktuell nachgehen", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Hoffnung auf eine schnelle Lösung des Falls musste der Sprecher aber gleich wieder dämpfen: "Es ist nichts dabei, was wir direkt als heiße Spur einordnen würden."
Neben dem aktuellen Sachstand und offenen Fragen wurde auch ein neuer Hinweisbogen präsentiert. Damit wollen die Ermittler bereits bekannte Informationen und zeitliche Abläufe überprüfen.
Katrin Konert verschwand auf dem Heimweg
"Wir bitten alle Personen um Hilfe, die zur Beantwortung der folgenden Fragen beitragen können, um zu verstehen, was an diesem Abend passiert ist", appellierte Annegret Dau-Rödel.
Abgefragt wird, woran sich die Hinweisgeber erinnern können oder was ihrer Meinung nach mit der Vermissten passiert sein könnte. Außerdem werden Fragen zum sozialen Umfeld von Katrin Konert gestellt.
"Es muss jemanden geben, der weiß, was passiert ist", ist sich Dau-Rödel sicher.
Die damals 15-Jährige wurde letztmalig im Ortskern von Bergen (An der Dumme) im Landkreis Lüchow-Dannenberg gesehen. Die etwa 1,60 Meter große Jugendliche hatte schwarz gefärbte, kinnlange Haare und trug eine schwarze Bomberjacke.
Konert war auf dem Rückweg von ihrem Freund. An dem Abend herrschte Eisregen, weshalb sie keine Mitfahrgelegenheit fand. Gegen 19 Uhr wurde sie noch von mehreren Bekannten gesehen, anschließend verschwand sie.
Für sachdienliche Hinweise hat die Polizeidirektion Lüneburg eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841/1220 entgegen.
Wer "Aktenzeichen XY" verpasst hat, kann die Sendung in der ZDF-Mediathek nachschauen.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa