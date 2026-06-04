Katrin Konert seit 2001 vermisst: Neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY"

Bergen (An der Dumme) - Vor über 25 Jahren verschwand die damals 15-jährige Katrin Konert spurlos. Am Mittwoch war der Vermisstenfall Teil von " Aktenzeichen XY ".

Der Vermisstenfall war im Rahmen der Kampagne "Spurlos verschwunden" Teil von "Aktenzeichen XY". © Peter Kneffel/dpa

Der Fall beschäftigt Polizei und Angehörige seit dem Neujahrsabend 2001. Aufgrund der Gesamtumstände ermittelt die Polizei wegen eines vermutlichen Tötungsdeliktes.

"Der Täter könnte sowohl aus dem sozialen Umfeld kommen, als auch einen Ankerplatz in Bergen (An der Dumme) oder der Umgebung gehabt haben", so Ermittlerin Annegret Dau-Rödel.

Im Rahmen der bundesweiten Kampagne "Spurlos verschwunden" des Bundeskriminalamts wurde der Fall in der Sendung am Mittwochabend vorgestellt.

"Ich habe heute Morgen mit unserer Ermittlerin telefoniert und das auch bei uns noch mal abgeglichen. Es sind mehrere Hinweise eingegangen, denen wir jetzt aktuell nachgehen", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Hoffnung auf eine schnelle Lösung des Falls musste der Sprecher aber gleich wieder dämpfen: "Es ist nichts dabei, was wir direkt als heiße Spur einordnen würden."

Neben dem aktuellen Sachstand und offenen Fragen wurde auch ein neuer Hinweisbogen präsentiert. Damit wollen die Ermittler bereits bekannte Informationen und zeitliche Abläufe überprüfen.