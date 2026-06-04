200 Hinweise bei "Aktenzeichen XY": Wird Cold Case um zwei getötete Babys wieder heiß?

Dortmund/Krefeld - Es ist ein Fall, der seit 25 Jahren fassungslos macht: Zwei neugeborene Babys werden eiskalt in Rucksäcken entsorgt. Nach einem dramatischen Aufruf bei " Aktenzeichen XY… ungelöst " glühten die Leitungen im Studio – rund 200 Hinweise gingen in Rekordzeit ein!

Die Ermittler aus Dortmund hoffen durch die Sendung auf neue Hinweise. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Rückblick: Am ersten Weihnachtsfeiertag 1999 wird im Dortmunder Schulte-Witten-Park in einem Rucksack die Leiche eines maximal zwei Wochen alten Mädchens entdeckt. Das Kind starb durch brutale Gewalteinwirkung.

Gut fünfeinhalb Jahre später, am 11. Mai 2005, das nächste Drama: In Krefeld nahe dem Hauptbahnhof wird wieder ein Rucksack abgelegt – darin ein toter, neugeborener Junge.

Lange tappen die Ermittler im Dunkeln, doch kurz nach dem Fund des Jungen im Jahr 2005 bricht jemand das Schweigen.

Bei den Polizeibehörden geht ein anonymer, handschriftlicher Brief ein. Die Schreiberin behauptet darin verzweifelt: "Ich bin die Mutter, wenn Sie Brief erhalten."

Das Material, auf dem sie ihr Gewissen erleichterte, liefert den Ermittlern nun eine brandheiße Spur. Es handelt sich um herausgerissene Seiten aus einem alten Geschäftsbuch. Ermittlungen ergaben, dass diese Art von Buch in der DDR oder Osteuropa produziert und ab etwa 1990 eingestellt wurde.