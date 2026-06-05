Sinnloser Gewalt-Exzess: Kneipengast "wird bis an sein Lebensende an den Folgen leiden"
Dortmund - Noch völlig im Rausch eines tollen Konzerterlebnisses will ein Mann den Abend in einer Kneipe ausklingen lassen. Wenig später liegt er lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus, kann bis heute nicht sprechen und ist halbseitig gelähmt. Der Täter ist auf freiem Fuß. Noch!
Denn durch die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwoch (3. Juni) erhoffen sich die Ermittler endlich den Durchbruch.
Rückblick: Am späten Abend des 5. November 2025 kehrt Ralf Müller* (Name geändert) in seine Stammkneipe im westlichen Stadtteil Kirchlinde ein. Statt über das vorher besuchte Konzert zu schwärmen, gerät der 51-Jährige mit einem anderen Gast aneinander.
Laut Polizei ging es um die Frage, "ob das albanische Volk älter sei als das keltische". Die Wirtin ging zwischen die Streithähne und schmiss beide aus dem Lokal. Vor der Tür artete der Zoff dann dermaßen aus, dass der Unbekannte den Stammgast krankenhausreif schlug.
Bevor er flüchten konnte, spritzte er seinem Opfer Wasser ins Gesicht und rief: "Das hast du nun davon, du Hund!"
Versuchter Totschlag in Dortmund: Zeugenbeschreibung des Tatverdächtigen
Der nicht ansprechbare Ralf Müller* wurde in eine Klinik gebracht. Bis heute ist er halbseitig gelähmt und kann nicht sprechen. "Er wird bis an sein Lebensende an den Folgen leiden", kündigte Felix Müsse von der Dortmunder Kripo in der ZDF-Sendung an. Alles wegen eines offenbar sinnlosen Streits.
Weil der Mann, der sich "Ali-Albaner" nannte, bislang trotz sehr guter Aufzeichnungen einer Überwachungskamera nicht identifiziert werden konnte, ging die Kripo Dortmund nun zu XY.
Folgende Täterbeschreibung liegt vor:
- 30 bis 35 Jahre alt
- 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftig-muskulös mit leichtem Bauchansatz
- kurze dunkle Haare, kurzer Bart
- albanischer Doppeladler als Hintergrundbild auf seinem Handy
- trug helles Sweatshirt der Marke "Stone Island", verwaschene Jeans, dunkle Steppjacke und Sneaker vermutlich der Marke Loewe x ON, Modell Cloudtilt 2.0
- dunkles Armband am rechten Handgelenk und Uhr mit Metallarmband am linken Handgelenk
- hat vermutlich Verwandte in Spanien und einen Bezug nach Dortmund-Kirchlinde
Aktenzeichen XY ungelöst: Unbekannte Frau fragte in Kneipe nach "Ali"
Die Polizei sucht insbesondere eine Frau mit längeren mittelblonden oder braunen Haaren, die sich rund eine halbe Stunde nach der Tat nach "Ali" erkundigt hatte. Sie war in der Kneipe mit ihm verabredet.
Auch alle anderen Zeugen, die den Tatverdächtigen kennen, melden sich bitte bei der Kripo Dortmund unter 0231 1320. Eine Belohnung von 4000 Euro ist ausgesetzt.
Titelfoto: Bildmontage: Kripo Dortmund ; ZDF