Kudamm-Mord an Promi-Kosmetikerin Oksana Romberg: "Aktenzeichen XY" gibt neue Details bekannt

Berlin - Vor zwei Jahren wurde die Promi-Kosmetikerin Oksana Romberg ( † 50) in Berlin-Charlottenburg auf grausame Weise ermordet. " Aktenzeichen XY ... ungelöst " rollte das Verbrechen am Mittwochabend auf und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung zu dem brutalen Täter.

Die Kosmetikerin Oksana Romberg (†50) wurde auf brutale Weise ermordet. Der Schlüsselanhänger wurde vom Täter mitgenommen. © Polizei Berlin

Die gebürtige Russin betrieb ein renommiertes Kosmetikstudio am Walter-Benjamin-Platz in der Nähe des Kurfürstendamm, in dem sich auch viele Prominente Hyaluron- und Botox-Behandlungen unterzogen.

Ihre Wohnung befand sich nur wenige Meter von ihrem Kosmetikstudio entfernt. In der Vergangenheit wurde bei Oksana eingebrochen, weshalb sie penibel auf Sicherheit achtete.

Fast jeden Abend brachte Oksana die Tageseinnahmen aus ihrem Kosmetikstudio zur Bank. Sie sparte auf eine Eigentumswohnung in Frankreich, weshalb Oksana größere Mengen Bargeld in ihrer Wohnung aufbewahrte.

Die vermögende Russin pflegte einen laxen Umgang mit Bargeld, was auch Fremden aufgefallen sein könnte. Zudem hatte Oksana ein offenes Geheimnis: Es war bekannt, dass sie seit Jahren Kokain konsumierte. Die Promi-Kosmetikerin heiratete im Stillen einen Freund aus Russland, lebte jedoch allein und hatte keine Liebesbeziehungen. Dafür verbrachte sie viel Zeit im Internet und auch auf Facebook, wo sie über 1000 Kontakte pflegte.

Am 31. März 2021 wurde Oksana Opfer eines gewaltsamen Verbrechens: Um 18.41 Uhr verließ sie ihr Kosmetikstudio mit Tageseinnahmen in Höhe von 2500 Euro in bar. Das war das letzte Mal, das sie lebend gesehen wurde. Fest steht, dass Oksana an diesem Abend das Geld nicht zur Bank gebracht hat, sondern nach Hause gegangen war.

Da sich in ihrem Wohnhaus Anwaltskanzleien und Arztpraxen befinden, war die Eingangstür an dem Abend nicht verschlossen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mörder entweder gemeinsam mit Oksana den Fahrstuhl betreten hatte und mit ihr in den fünften Stock zu ihrer Wohnung gefahren war oder oben auf sie gewartet hatte.

Nachdem Oksana ihre Wohnungstür aufgeschlossen hatte, soll der Täter sie in ihre Wohnung geschubst und auf brutale Weise auf sie eingeschlagen haben. Zu dem Zeitpunkt war keiner von Oksanas Nachbarn Zuhause, sodass ihre Hilferufe ungehört blieben.

Am nächsten Tag, den 1. April 2021, wurde Oksana gegen 18 Uhr tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Obduktion ergab tödliche Verletzungen am Kopf und Oberkörper.