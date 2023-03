Neue Hinweise nach "Aktenzeichen XY": Durchbruch bei den grausamen Taxi-Morden?

Sechseinhalb Monate später, am 16. Mai 1989, beging der weiterhin flüchtige Killer das nächste grausame Kapitalverbrechen. Mit fünf Schüssen richtete er die Taxifahrerin Christel Rink (†48) auf abscheuliche Weise an einem Feldweg bei Florstadt hin. Tatwaffe? Die vorher gestohlene "Frommer Baby"!

Bei seinem ersten Mord tötete der bislang unbekannte Täter am 30. Oktober 1988 den Taxifahrer Horst Krug (†61) am "Usa-Wellenbad" in Bad Nauheim mit barbarischen 34 Messerstichen. Anschließend flüchtete er mitsamt dem Geldbeutel von Krug und dessen Einnahmen mehrerer Tage.

Dieses Phantombild zeigt den Unbekannten, der die Tatwaffe (r.) aus dem Schließfach an der Frankfurter Hauptwache holen wollte. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Später fuhr der Täter mit dem Taxi von Rink nach Frankfurt, wo er das Auto in einem Industriegebiet in der Nähe der Borsigallee abstellte. Mehrere persönliche Gegenstände sowie die Tatwaffe wurde im Nachhinein in einem Schließfach an der Frankfurter Hauptwache gefunden.

Am 20. Mai 1989 dann beinahe der Zugriff. Ein Mann versuchte bei der Schließfach-Aufsicht, die zuvor abgelieferten Gegenstände abzuholen, woraufhin das Personal die Polizei alarmierte. Dies bemerkte der Unbekannte und flüchtete sofort.

Ob es sich bei jenem Mann tatsächlich um den Taxi-Mörder handelte, ist dabei nicht sicher zu sagen. Gewiss gibt es aber mindestens einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Tötungsdelikten.

Bis heute sind die beiden Morde damit ungeklärt, weshalb sich die Sondersendung "Aktenzeichen XY...Cold Cases" mit den grässlichen Taxi-Morden nochmals beschäftigte. Am vergangenen Mittwoch, dem 1. März, strahlte das ZDF unter der Moderation von Rudi Cerne (64) den Fall erneut aus und siehe da, es meldeten sich einige Zeugen, sodass bislang 50 Hinweise eingingen.

Die genaue Auswertung der möglichen Spuren dauert derzeit noch an, sollen aber teilweise vielversprechend und sehr konkret gewesen sein. Einige Zeugen meldeten sogar den vermeintlich richtigen Namen des Schlächters.