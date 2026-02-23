Räuber riefen ihre Opfer beim Namen: Grusel-Überfall in Karlsruhe bei "Aktenzeichen XY"

Karlsruhe - Gefesselt und Schmuck erbeutet: Ein Raubüberfall auf ein älteres Paar in Karlsruhe ist am Mittwoch (25. Februar) Thema in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY ".

Rudi Cerne (67), Moderator von "Aktenzeichen XY", stellt den ungelösten Kriminalfall am Mittwoch vor. © Sebastian Gollnow/dpa

Im Juni 2024 drangen die maskierten Männer mitten in der Nacht in das Haus eines schlafenden Ehepaares ein, wie die Polizei mitteilte. Die Täter gingen mit äußerster Brutalität vor, bedrohten das Paar mit einem Messer und fesselten die wehrlosen Opfer.

Laut ZDF war besonders auffällig, dass die Räuber ihre Opfer mit vollem Namen ansprachen. Bis heute ist unklar, ob die Täter einen Tipp bekommen hatten oder das Paar sogar persönlich kannten.

Um ihre Herkunft zu verschleiern, sollen die Männer zudem versucht haben, ihren regionalen Dialekt mit einem vorgetäuschten osteuropäischen Akzent zu kaschieren. Am Ende flüchteten sie mit einer Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Darunter befanden sich Bargeld in verschiedenen Währungen, Schmuck sowie wertvolle Goldmünzen.