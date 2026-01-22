"Aktenzeichen XY": Viele Hinweise zu Sparkassen-Coup nach TV-Sendung

Mainz/Gelsenkirchen - Zum spektakulären Einbruch in den Tresorraum einer Sparkasse in Gelsenkirchen sind nach der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" zahlreiche Hinweise eingegangen.

"Aktenzeichen XY ... ungelöst"-Moderator Rudi Cerne (67) bezeichnete den Fall in seiner Sendung als einen "Einbruch von historischem Ausmaß". © Sebastian Gollnow/dpa

"Es gab während und nach der Sendung Hinweise in einem bisher mittleren zweistelligen Bereich", sagte eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage. Inwieweit diese Angaben die Ermittlungen voranbringen, könne bisher nicht gesagt werden.

Moderator Rudi Cerne (67) hatte den Fall am Mittwochabend kurz vorgestellt und die Tat von Ende Dezember als einen "Einbruch von historischem Ausmaß" bezeichnet.

Unter anderem waren Fotos von auffälligen Details aus den Überwachungskameras eingespielt worden. Die Bilder zeigen drei maskierte mutmaßliche Täter und zwei Fluchtfahrzeuge mit gestohlenen Kennzeichen.

"Wir gehen jedem einzelnen Hinweis nach und nehmen alle sehr ernst", schilderte die Polizeisprecherin. Ob ein entscheidender Hinweis dabei war, der womöglich eine heiße Spur bedeute, könne sie aber noch nicht sagen.