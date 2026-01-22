15 Jahre nach brutalem Überfall auf Ehepaar: Anrufer bei "Aktenzeichen XY" liefern neuen Hinweis

Hamburg - 15 Jahre nach einem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in Hamburg gibt es neue Hinweise im Fall. Auslöser war die ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst ", welche die Tat in der Folge am Mittwoch behandelte.

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst", die von Rudi Cerne (67) moderiert wird, wurde ein Fall aus Hamburg gezeigt. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Am Morgen des 11. Mai 2011 drangen Unbekannte in das Haus eines zurückgezogen lebenden Ehepaars in Hamburg-Osdorf ein. Die Täter zerrten die damals beiden 88-Jährigen, Heinrich und Ursula, in den Keller, fesselten sie mit Kabelbindern und Klebeband.

Erbeutet haben die Verbrecher bei ihrem Überfall jedoch nichts. Stattdessen riefen sie später selbst die Polizei und verschwanden. Bis heute konnten sie nicht gefasst werden.

Durch die Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung erhofften sich die Ermittler neue entscheidende Details durch Zeugen. Und tatsächlich: Während der Sendung meldeten sich mehrere Zuschauer telefonisch, denen beim Abspielen der Originalstimmen der Täter während des Notrufs ein auffälliges Detail ins Ohr ging.

Einer der Männer nutzte offenbar eine besondere Sprechtechnik, um Stottern zu vermeiden. Wie das ZDF am Donnerstag mitteilte, handle es sich dabei um einen neuen Hinweis, der den Ermittlern bei der Identifizierung der Täter helfen könnte.