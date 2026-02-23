Drei Bewohner gefesselt und verletzt: Brutaler Raubüberfall in Dreieich bei "Aktenzeichen XY"

Dreieich/Mainz - Ein brutaler Raubüberfall in Dreieich (Landkreis Offenbach) Anfang Februar 2026 wird Thema in der neuesten Ausgabe von " Aktenzeichen XY ... ungelöst ", die das ZDF am Mittwoch (20.15 Uhr) ausstrahlen wird.

Rudi Cerne (67) wird am Mittwoch den Raubüberfall bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorstellen. © ZDF/Nadine Rupp

In diesem Zusammenhang berichtete ein Sprecher der Polizei über den derzeitigen Stand der Ermittlungen zu dem Fall, der sich in der Nacht zum 4. Februar in der Kinzigstraße im Stadtteil Dreieichenhain ereignet hatte.

Gegen 1.30 Uhr hatten sich demnach drei maskierte Männer Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft, vermutlich, indem sie die Terrassentür aufhebelten.

Im Haus überwältigten und fesselten sie anschließend die drei Bewohner - einen Mann und zwei Frauen - und verletzten diese dabei teils erheblich.

Die Täter durchsuchten die Wohnung und verließen diese dann mit hochwertigem Schmuck sowie Bargeld. Die Männer hätten dunkle Kopfbedeckungen getragen, heißt es.

Da die Fahndung nach den Tätern bislang erfolglos geblieben ist, wird der Fall jetzt bei "Aktenzeichen XY" vorgestellt.