Raubüberfall in Oberfranken und Leichenfund im Allgäu: Zwei Fälle aus Bayern bei "Aktenzeichen XY..."

Breitenbrunn/Bamberg - Ein Überfall mit einem Taser in Oberfranken und ein getöteter Mann im Allgäu: Zwei Fälle aus Bayern werden jetzt in der Hoffnung auf einen Durchbruch bei der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " vorgestellt.

Die Ermittler erhoffen sich durch die ZDF-Sendung neue Hinweise. © Peter Kneffel/dpa

Am Mittwochabend um 20.15 Uhr sollen beide Fälle Thema werden, um neue Zeugenhinweise zu erhalten und den Tätern einen Schritt näherzukommen.

Nach dem Fund der Leiche eines 33-Jährigen in Breitenbrunn im Unterallgäu am Karfreitag hatte die Polizei zwar zunächst das Anwesen eines Verdächtigen durchsucht. Doch die Suche der Sonderkommission "Soko Waldrand" nach dem Täter dauert immer noch an.

Mehr als zwei Jahre nach einem Raubüberfall nahe Bamberg hofft die bayerische Polizei ebenfalls auf Hinweise zum Fall.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen im April 2024 an einem Vormittag zwei maskierte Männer in ein Mehrfamilienhaus in Waizendorf ein:

Sie trafen auf zwei Hausbewohner, fesselten demnach einen von ihnen und überwältigten den anderen mit einem Taser. Das ist ein Gerät, mit dem aus der Distanz Elektroschocks abgegeben werden können.