Rentner gefesselt und ausgeraubt: Erste Hinweise nach Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY

Hamburg - Seit fast zwei Jahren fehlt von zwei Tätern aus Hamburg jede Spur. Die beiden Männer hatten im Juli 2023 einen Rentner überfallen und ausgeraubt. Nun wurde der Cold Case in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... Ungelöst " neu aufgerollt und das zumindest mit einem Teil-Erfolg.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" wird seit 2002 von Rudi Cerne (66) moderiert. © Sina Schuldt/dpa

Denn wie das Wandsbeker Raubdezernat am Donnerstag mitteilte, sind nach der Ausstrahlung am Mittwochabend im ZDF mehrere Hinweise eingegangen.

"Die werden jetzt ausgewertet, die Ermittlungen dauern an", sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ob eine heiße Spur darunter ist, konnte er noch nicht sagen.

Am 5. Juli 2023 war ein damals 86-jähriger Mann gegen 9 Uhr vormittags in seinem Haus am Pirolkamp im Stadtteil Duvenstedt von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden, wie die Polizei Hamburg kurz nach der Tat mitteilte.



Einer der Männer verschaffte sich unter einem nicht bekannten Vorwand Zugang zum Haus und kurz darauf stieß der zweite Täter hinzu. Gemeinsam fesselten sie den Rentner, sperrten ihn in seine eigene Dusche und forderten den Code zu seinem Tresor. Dabei entwendeten eine hohe Summe Bargeld sowie Wertgegenstände.

Anschließend flohen die Täter mit dem blauen Audi A6 (Segeberger Kennzeichen) des Opfers in unbekannte Richtung. Der Senior wurde leicht verletzt und konnte später selbst die Polizei alarmieren. Eine sofort eingeleitete und später auch öffentliche Fahndung seitens der Polizei blieb bisher erfolglos.