Senior öffnet "Polizisten" die Tür - dann beginnt der Albtraum: Brutalo-Raub bei "Aktenzeichen XY"

Weiterstadt - Täter gaben sich als Polizisten aus! Der brutale Raubüberfall auf einen 66-jährigen Mann im südhessischen Weiterstadt wird bundesweit ins Fernsehen gebracht: Der Fall ist Thema der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... ungelöst ".

Rudi Cerne (67) moderiert die Kriminalsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" bereits seit über 20 Jahren. © Peter Kneffel/dpa

In der Sendung, die am 8. April um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, werden ein Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei und Moderator Rudi Cerne (67) die Tat rekonstruieren und den aktuellen Stand der Ermittlungen schildern.

Der Überfall ereignete sich am 18. März 2024 gegen 22.45 Uhr in der Straße "Im Weißen Tal" in Weiterstadt.

Zwei bislang unbekannte Männer klingelten an der Wohnungstür des 66-Jährigen und gaben sich als Polizeibeamte aus. Als der Bewohner öffnete, eskalierte die Situation sofort.

Die Täter schlugen dem Mann mehrfach ins Gesicht, drängten ihn in seine Wohnung und fesselten ihn dort.

Mit einem Messer drohend prügelten sie weiter auf den Mann ein und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Nachdem das Opfer sich geweigert hatte, entwendeten die Angreifer eine hochwertige Armbanduhr sowie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.