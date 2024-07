Sie schlichen mitten in der Nacht ins Haus: Männer drücken Frau aufs Bett, dann wird es brutal

Euskirchen - Mitten in der Nacht ist eine Seniorin (83) aus Euskirchen in ihrem eigenen Haus Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Nachdem die Polizei die Täter auch nach Monaten nicht fassen konnte, wird der Fall nun in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorgestellt.