Überfall auf Spielothek in Göttingen: Aktenzeichen XY soll neue Hinweise bringen

Der Mann betrat die Spielothek in einem weißen Kapuzenpullover (Hoodie) und heller Jogginghose. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Göttingen

Am Abend des 16. Dezember 2021 betrat ein maskierter Mann eine Spielothek in der Roten Straße in Göttingen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und forderte sie auf, ihm das Geld in der Kasse zu geben.

Rund 700 Euro konnte der Mann erbeuten. Die Angestellte erlitt dabei einen Schock.

Ein Kunde beobachtete die Tat und versuchte, durch Ansprechen des Räubers einzugreifen. Der Täter ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken.

Überwachungskameras zeichneten den Überfall auf. Das Bildmaterial diente in der gestrigen Ausgabe von Aktenzeichen XY zum erneuten Zeugen- und Hinweisaufruf.

Der Täter soll über die Kurze-Geismar-Straße in die Mauerstraße geflüchtet sein.

circa 1,75 bis 1,80 Meter groß



kräftige bis dicke Figur



bekleidet mit heller Jogginghose und heller Kapuzenjacke (Hoodie)



So sah er zum Tatzeitpunkt aus:

Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter in der Nähe des Tatortes wohnt oder sich dort regelmäßig aufhält.