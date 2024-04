Vergewaltigungsfall bei "Aktenzeichen XY": Zeugen nennen Polizei Namen des mutmaßlichen Täters

Freiburg - In der Halloween-Nacht 2022 wurde eine 21-Jährige in Freiburg mehrfach vergewaltigt. Nach Ausstrahlung der Sendung Aktenzeichen XY hat die Polizei wichtige Hinweise auf den möglichen Täter bekommen.

Die junge Frau begegnete dem Täter im Freiburger Stadtteil Stühlinger. © Google Earth / ZDF

Am Ende der Sendung kann Stephanie Wossilus vom LKA Bayern schon Erfolge vermelden: "Da wurde ein sehr markantes Phantombild gezeigt und auch da haben Zuschauer die Person erkannt und es wurden auch schon konkrete Namen genannt." Es werde Ermittlungsarbeit auf die Kollegen in Freiburg zukommen, kündigte sie an.

Wie ein Polizeisprecher aus Freiburg auf Anfrage von TAG24 bestätigt, sind Hinweise im zweistelligen Bereich eingegangen. Diese seien teilweise auch sehr konkret.

Wie die Polizei nun genau vorgeht, wollen die Beamten mit Hinweis auf die weiteren Ermittlungen nicht verraten. Den Hinweisen werde in den nächsten Tagen nachgegangen.