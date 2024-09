Zahlreiche Hinweise zu Wilbert-"Cold Case" nach "Aktenzeichen XY" eingegangen

Bonn - Die Polizei hat im Fall von zwei "Cold Cases" aus Bonn nach der Ausstrahlung in " Aktenzeichen XY...ungelöst " am Mittwoch eine Reihe neuer Hinweise erhalten.

Im Jahr 1979 verschwindet eine 17-jährige Schülerin. Zwei Tage später wird sie ermordet aufgefunden (XY-Szenenfoto). © ZDF

Zu einem vor 37 Jahren am Rheinufer gefundenen getöteten Säugling hätten sich mehrere Anrufer gemeldet, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Zu dem Mord an der Schülerin Claudia Wilbert seien 20 Hinweise vor und etwa 40 während der laufenden ZDF-Sendung eingegangen - "und es gehen weiter welche ein".

Einige Angaben klängen sehr vielversprechend, die Polizei gehe ihnen nun nach.

Die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert war am 30. März 1979 an einem Parkplatz bei Bad Münstereifel gefunden worden. Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche, als sie am Abend des 28. März am Stadtpark in Rheinbach zu einem Unbekannten in ein helles Auto stieg.